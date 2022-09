Zdroj: XDA

Společnost Google minulý měsíc oznámila, že na konci tohoto roku do WearOS přijdou nové aplikace Soundcloud a Deezer. Soundcloud nyní uvolňuje svou aplikaci pro beta testery.

Soundcloud beta pro WearOS je venku

Pokud si chcete aplikaci Soundcloud pro WearOS vyzkoušet již nyní, budete se muset zaregistrovat do beta programu a to na tomto odkazu. Aplikace se aktuálně nachází ve verzi 2022.09.07. Po registraci vám bude umožněno si stáhnou aplikaci od hodinek s WearOS z obchodu Google Play.

Po instalaci bude nutné se přihlásit ke službě a to bude v telefonu, nebo přes web přímo na hodinkách. Samotné ovládání na hodinkách je relativně intuitivní. Přejetím na hodinkách do leva se dostaneme do knihovny, kde nalezneme oblíbené skladby, historii poslechu, návrhy a seznamy. Vzhledem k tomu, že se jedná o betu, je nutné počítat s jistou mírou nestability a neočekávaného chování aplikace.

Zdroj: xda-developers.com



Domů » Články » Aplikace Soundcloud je nyní k dispozici na WearOS pro beta testování

reklama reklama