Vodafone vychází zákazníkům vstříc a nabízí služby se zvýhodněním 800 korun měsíčně napořád [komerční článek]

Vodafone ulevuje rodinnému rozpočtu. Ušetřit lze nyní 300 korun měsíčně u domácího internetu, 300 u televize a 200 u mobilního tarifu, a to napořád. Jde o nejlepší kombinovanou nabídku na trhu. Spojení služeb se vyplatí i proto, že zákazníkům pevného internetu kryje v případě odstávky záda speciální balíček neomezených mobilních dat na 24 hodin zdarma. Zvýhodnění je připravené i pro samostatné internetové připojení a novinky čekají také na firmy. Otálet se nevyplatí, nabídka je časově omezená.

Spojení služeb je skvělou cestou, jak mohou zákazníci získat kvalitní produkty se zvýhodněním, navíc od jednoho poskytovatele a mít tak vše včetně nákladů přehledně na jednom místě. V aktuální kampani Vodafone nabízí pevný internet 1 Gb/s se zvýhodněním 300 korun měsíčně, a to v kombinaci s mobilním tarifem Neomezený Super zvýhodněným o 200 korun. Kdo si služby pořídí v Kombinované nabídce, má celkové cenové zvýhodnění 500 korun měsíčně. Pokud si přidá i televizi od Vodafonu, uspoří na ní dalších až 300 korun a celkově za služby až 800 korun měsíčně napořád.

Vodafone přitom do svých sítí výrazně investuje. „V právě spuštěné kampani říkáme, že síť Vodafonu vám kryje záda doma i venku. Myslíme tím, že gigabitový pevný internet nabízíme nejvyššímu počtu domácností v České republice a že pokrýváme 99,8 % české populace mobilní sítí. 70 % je navíc už pokryto naší nejmodernější 5G sítí. Mít naše internetové a mobilní služby dohromady prostě dává smysl. Přináší to spolehlivé připojení a úsporu nákladů,“ říká Zohar Weitz, viceprezidentka Vodafonu pro nefiremní zákazníky. „Pokud si zákazník pořídí ke dvěma zmiňovaným produktům také Vodafone TV, bude cenové zvýhodnění ještě větší,“ dodává.

Konkrétní podoba tarifů

V aktuální kombinované nabídce si zákazníci mohou pořídit pevný internet o rychlosti 1 Gb/s za 599 korun místo 899 měsíčně (plus 100 korun za modem) a tarif Neomezený Super za 599 korun místo 799 korun. Komu postačí nižší rychlost připojení, může si zvolit pevný internet 150 Mb/s, vyjde v kombinované nabídce na pouhých 299 korun měsíčně, původně stál 459 korun. Modem pro tuto nižší rychlost stojí měsíčně 70 korun.

Zvýhodnění je připravené i pro toho, kdo si chce pořídit pouze pevný internet: za 1 Gb/s nově zaplatí bez modemu 699 místo 899 korun. Další možností je rychlost 500 Mb/s za 599 místo 859 korun. Aktuální kampaň běží ode dneška do 30. září 2022 a detaily shrnuje internetové stránka www.vodafone.cz/spojte-sluzby.

Pro zvýhodněnou cenu Vodafone TV si stačí službu pořídit společně s pevným internetem. Televize nabízí 3 druhy tarifů, které najdete na tomto odkazu.

Mít pevné i mobilní služby pod jednou střechou u Vodafonu přináší ještě jednu výhodu. Zákazník může zůstat ve spojení také ve chvíli, kdy dojde k náhlému výpadku nebo plánované odstávce pevného internetu. Stačí si jednoduše aktivovat v aplikaci Můj Vodafone balíček mobilních neomezených dat na 24 hodin a být dál bez starostí naplno online.

Ocenění pro sítě a firemní nabídka

V nové kampani Vodafone nezapomíná ani na firemní zákazníky. V kombinované firemní nabídce rychlost 200 Mb/s stojí 351 korun měsíčně (plus 70 korun za modem) a třeba rychlost 1 Gb/s vychází na 660 korun (plus 100 korun modem), a to vždy spolu s mobilním tarifem Neomezený Business Super za aktuálních 699 korun. Součástí firemních tarifů je navíc aplikace CyberWall, která ochrání telefon před viry, malwarem, SMS phishingem i nevhodnou Wi-Fi. Podnikatelé mohou využít i vyšší rychlost nahrávání – upload dat.

„Zvlášť pro firemní zákazníky je spolehlivost a kvalita připojení důležitá. Proto chci připomenout, že celkovým vítězem nezávislého testu mobilních sítí v Česku se letos i loni podle měření časopisu Chip a společnosti NET CHECK stal Vodafone. Naše aktuální nabídka přináší podnikatelům snadnou cestu k digitalizaci,“ říká Veronika Brázdilová, viceprezidentka Vodafonu pro firemní zákazníky.

Další informace najdete na webu pro podnikatele.



