Novinky v Androidu 13 – práce se schránkou, profily, spořič a další

Android 13 postupně odhaluje všechny své novinky, byť některé ještě projdou změnou, případně se nedostanou do stabilní verze. Vzhledem k tomu, že do uvedení Androidu 13 zbývá ještě několik měsíců, tak se můžeme dočkat ještě dalších novinek. Nyní si můžete podívat na ty, které se podařilo objevit.

Vylepšená schránka

Android 13 dostane vylepšenou schránku, respektive konečně bude viditelná, pokud něco zkopírujete. Do této chvíle se nabídne obsah jen třeba v klávesnici Gboard a jiných. Nově se ale objeví dialogové okno, stejné jako v případě pořízení snímku obrazovky. Kromě možnosti editace se budou nabízet i další funkce podle obsahu. Pokud tedy zkopírujete adresu, tak by se mělo objevit tlačítko pro přístup do mapové aplikace.

Ovládání domácnosti

Pokud máte inteligentní prvky v domácnosti, které můžete ovládat skrze Google Home, máme pro vás asi dobrou zprávu. Android 13 má nové API, skrze které budou moci vývojáři nastavit, jestli ovládací prvek potřebuje ověřit uživatele či nikoliv. Využití je směřována do rychlých akcí na uzamknuté obrazovce. Některé prvky tak budete moci použít bez nutnosti odemčení zařízení, pokud to dovolí vyvojář.

Profilový obrázek

Google pracuje na lepší podpoře více uživatelských účtů v Androidu. Dá se říci, že více zpřístupňuje možnost přepnutí. V systému totiž přibude profilová ikona a jméno přímo ve status baru. Tento prvek se nachází v celém systému a po kliknutí na něj se dostanete k přepnutí účtů. Nemusíte se obávat, že se bude tato část objevovat nativně. Bude se jednat o volitelnou možnost.

Tmavý mód

Tmavý mód (dark mode) bude nově možné nastavit také na čas večerky. Bude tak možné nastavit, aby se mobil přepnul do tmavého vzhledu, jakmile přijde čas na spánek. Tato funkce tedy souvisí s částí Androidu Digitální rovnováha.

Vyhledávání

Není to tak dávno, co Google pozměnil launcher v případě otevření seznamu všech aplikací. Nově se může rovnou nabídnout klávesnice pro rychlejší zadání vyhledávané aplikace. Nově si pohrává s přemístěním samotného pole pro vyhledávání. Bude se objevovat v dolní části obrazovky, díky čemuž bude dostupnější a nebudete muset přechytávat mobil nebo druhou rukou klikat do horního umístění.

Přehrávač

I přehrávač médií v notifikační liště se dočkal změn. Nově se nabízí lepší práce s obrázkem dané skladby a také je k dispozici více prvků pro ovládání.

Nastavení spořiče

Android 12 nenabízí nějaké větší možnosti nastavení spořiče displeje, ale to se změní s Androidem 13, jak můžete vidět na obrázku níže. Nejde ani tak o přidání funkcí jako o lepším zobrazení toho, co se nabízí. Je tak méně matoucí a možná se dočkáme většího rozšiřování.

