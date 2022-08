Doogee S89 – obrněná série telefonů s 12 000 mAh baterií a RGB osvětlením [komerční článek]

Zdroj: Doogee

Nothing phone (1) se v poslední době dostal do zpráv kvůli svému neobvyklému designu. A již nyní inspiruje další značky, nebo spíše… Společnost Doogee plánuje uvádí na trh univerzální řadu S89, dvojici odolných telefonů se světelným RGB efektem na zadní straně. To však není jediná věc, která činí řadu S89 jedinečnou. Tato řada je vybavena obrovskou baterií s kapacitou 12000 mAh.

Nothing Phone (1) inzeruje své světelné efekty jako „Glyph“. Společnost Doogee však ty své prodává jako „Breathing Light“. Dýchající světlo Doogee má ve srovnání s telefonem Nothing spíše světelný efekt RGB, namísto jedné bílé barvy. Uživatelé si mohou přizpůsobit, jaké barvy preferují, a přiřadit je různým funkcím. Společnost Doogee také tvrdí, že uživatelé budou moci ovládat další aspekty, jako je vzor a rychlost světla, a vybrat řadu barev, které budou svítit v požadovaném pořadí.

Pokud máte pocit déjà vu, je to proto, že řada S89 vychází z odkazu dřívější řady Doogee S88. Řada S88 s masivní baterií s kapacitou 10 000 mAh a světlem RGB zůstává jednou z nejprodávanějších sérií, které z této společnosti vzešly, a snaží se množství prodejů znovu na

Společnost Doogee tvrdí, že našla způsob, jak do 19,4 mm tlustého pouzdra řady S89 vměstnat baterii s kapacitou 12 000 mAh. To je působivé vzhledem k velikosti baterie a schopnosti Doogee udržet hmotnost telefonu na 400 g.

Když slyšíte o velké baterii, zní to dobře, dokud si neuvědomíte, že ji musíte nabíjet. Technologie rychlého nabíjení společnosti Doogee odpovídá ambicím velké baterie. S89 Pro se bude dodávat s 65W rychlonabíječkou (první odolný telefon dodávaný s 65W nabíječkou), která je schopna dobít baterii z 0 na 100 % přibližně za dvě hodiny. Naproti tomu model S89 se dodává pouze s 33W nabíječkou.

Pokud jde o fotoaparáty, řada S89 je vybavena trojicí fotoaparátů, přičemž model S89 Pro má na zadní straně sestavu 64 MPx + 20 MPx + 8 MPx. Model S89 je naproti tomu vybaven sadou 48 MPx + 20 MPx + 8 MPx. Hlavní fotoaparáty obou zařízení jsou vyladěny tak, aby z každého pořízeného snímku vytěžily maximum. Oba 20 MPx snímače jsou určeny pro noční vidění a konečně 8 MPx snímače mají sloužit k pořizování ultraširokých záběrů. Všechny snímače použité na zadní straně této řady vyrobila společnost Sony.

Pod kapotou se řada S89 spoléhá na výkon procesoru MediaTek Helio P90. Model S89 Pro pak bude tento čipset kombinovat se základní konfigurací paměti 8 GB + 256 GB. Model S89 je naopak vybaven základní paměťovou konfigurací 8 GB + 128 GB. Samozřejmostí je voděodolnost a prachotěsnost řady S89 s krytím IP68 a IP69K. Má také certifikaci MIL-STD-810H, takže je odolný proti pádu. Kromě toho je také vybaven technologií NFC, operačním systémem Android 12, který běží hned po vybalení z krabice, reverzním nabíjením, vlastním tlačítkem a mnoha dalšími funkcemi.

Ceny, dostupnost a dárky

Datum uvedení řady S89 na trh je stanoveno na 22. srpna na AliExpressu i Doogeemall. Mezi 22. a 26. srpnem se řada S89 dočká na AliExpress výrazných slev, přičemž původní cena modelu S89 Pro ve výši 459,98 USD bude snížena na 229,99 USD. Model S89 bude naopak zlevněn o 50 %, takže jeho původní cena 399,98 USD klesne na 199,99 USD. Společnost Doogee rovněž poskytla časově omezený kupón na další slevy v hodnotě 10 USD. Tento kupón je k dispozici pouze pro včasné kupující, takže čím dříve si telefon objednáte, tím levnější cenu získáte. K dispozici je také možnost vyhrát jeden z těchto odolných telefonů zdarma. Společnost Doogee pořádá dvě probíhající soutěže, v nichž budou vybráni výherci, kterým bude zaslán telefon řady S89 zdarma. Chcete-li se dozvědět více o pravidlech dárků a cenách, klikněte zde a navštivte webové stránky řady S89.



