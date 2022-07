To nej z uplynulého týdne #28 – Nokie, Nubie, Realme, podcast a další

Podcast #46 – Stojí nové Xperie za to?

Jaké jsou nejnovější Xperie od Sony? Stojí tyto telefony za zvážení? V čem jsou vlastně speciální? O tom všem si dnes povíme v další epizodě našeho podcastu. Jelikož Míra testuje Xperii 1 IV a testoval hromadu starších Xperií, tak to bude také spousta dojmů a poznatků. [pokračování článku]

Nubia představila Red Magic 7S a Red Magic 7S Pro

Nubia dnes působí jako samostatná značka, ale její kořeny jsou u ZTE. Firma se věnuje výhradně herním mobilům, přičemž nová generace byla představena v únoru. Dnes zde máme ale vylepšenou generaci, která dostala do názvu navíc písmeno S, tedy Red Magic 7S a Red Magic 7S Pro. [pokračování článku]

Do Česka přichází UMIDIGI Bison GT2 Pro 5G, má i teploměr

Společnost UMIDIGI se věnuje zejména nižším třídám mobilů a pak také odolným. Dnes zde máme novinku na českém trhu, která se jmenuje Bison GT2 Pro 5G. Název je tak trochu neoriginální, ale mobil jako takový má co nabídnout. [pokračování článku]

Oppo A97 se snaží lákat na rychlejší displej a stereo

Na začátku roku byl představen model Oppo A96 a dnes zde máme volné pokračování v podobě Oppo A97. Nejde jen o vylepšení, spíše se jedná o rozdílný mobil, jak nasvědčuje přední strana a umístění kamery. I tak je zde několik zajímavých vlastností u mobilu střední třídy. [pokračování článku]

Novinky Nokia 8210 4G, Nokia 2660 Flip a Nokia 5710 XpressAudio

Dnes společnost HMD Global, která stojí za současnou značkou mobilů Nokia, představila hned několik novinek. Jde o mobily Nokia 8210 4G, Nokia 2660 Flip a Nokia 5710 XpressAudio. Všechny jsou vybaveny systémem S30+ a mají LTE konektivitu. [pokračování článku]

Nokia T10 je další tablet od HMD Global

V březnu společnost HMD Global představila po dlouhé době tablet Nokia T20 a zřejmě přišel čas na uvedení dalšího, tentokrát menšího tabletu Nokia T10. [pokračování článku]

Realme GT2 Explorer Master Edition oficiálně představen

V únoru jsme se dočkali představení a uvedení mobilních telefonů Realme GT2 a GT2 Pro. Dnes zde máme další přírůstek v podobě Realme GT2 Explorer Master Edition. Ten by se dal zařadit právě mezi výše uvedené modely, ale i tak nabízí něco navíc. [pokračování článku]

Asus uvedl nová (bez)drátová sluchátka ROG Cetra True Wireless Pro

Asus nedávno představil své herní smartphony ROG Phone 6, přičemž již míří do českých obchodů. Kromě toho jsme se dočkali uvedení i herních bezdrátových sluchátek, byť v jednom případě jde použít i USB kabel pro přenos zvuků. [pokračování článku]

Návod na instalaci iOS 16 Public Beta

Apple uvedl iOS 16, kde nejvíce zdůrazňoval možnosti přizpůsobení, zejména pak na uzamykací obrazovce. Po několika beta verzích pro vývojáře zde máme první veřejnou. Kdokoliv si tedy může vyzkoušet tuto novinku v předstihu. Pokud nevíte, jak nainstalovat beru, měl by vám pomoci náš návod. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Samsung představuje Galaxy M13 v 5G verzi

V květnu jsme se dočkali tichého uvedení modelu Samsung Galaxy M13 v LTE variantě. Dnes zde máme další přírůstek v podobě Galaxy M13 5G. Už podle názvu byste si mohli myslet, že mobil toho nabízí více než LTE varianta, ale není tomu tak. [pokračování článku]

Youtube testuje nejen změnu pořadí playlistu

Poslední globální novinka u YouTube je obraz v obraze u iOS verze aplikace. Nyní se ale začíná testovat další vylepšení, které se tentokrát dotkne samotných playlistů, tedy seznamu videí k přehrávání. [pokračování článku]

Qualcomm láká na uvedení nových procesorů pro hodinky

Chytré hodinky se dnes nabízí v mnoha cenových kategoriích, ale celý trh není tak jednoznačně rozdělen jako v případě smartphonů. Výrobci levnějších hodinek používají specifické čipy pro běh systému, zatímco Apple má své vlastní. Co se týče systému Wear OS, nabídka není nějak moc široká. Chvíli zde působil Mediatek, ale ten již delší dobu neuvedl nový procesor. Samsung používá svůj SoC nazvaný Exynos W920, který je postavený na 5nm technologii. Pro mnoho výrobců zbývají jen procesory od Qualcommu. Ten zřejmě představí v dohledné době novinku. [pokračování článku]

OnePlus porušuje své sliby, a zřejmě i licenci GPL

Každá začínající společnost musí přijít s něčím, co ji odliší od konkurence. Na mobilní trhu to platí také a mnohdy se dočkáme slibů, které je obtížné naplňovat. To se dá říci i o OnePlus. Dnes se již nejedná o samostatnou společnost, spíše je to subznačka firmy Oppo. OnePlus bylo vždy otevřené komunitě a byly zde mnohé snahy o užší spolupráci. V roce 2019 jsme se dočkali mnoha slibů, ale evidentně firma mění svou strategii a nehodlá je plnit. [pokračování článku]

Zákeřný malware Autolycos vás přihlásí k předplatnému

Žádný systém není bez chyby, a to i v případě bezpečnostních ochran. Zpravidla jsou hackeři a tvůrci škodlivého softwaru o krok napřed. Společnosti se mohou jen snažit co nejrychleji opravovat problémy, mazat aplikace a případě zavádět ochrany. Tentokrát zde máme novinku v podobě Autolycos. [pokračování článku]

