Zdroj: Montblanc

Samsung byl po mnoho měsíců jedinou společností nabízející chytré hodinky s Wear OS 3, přičemž si je upravil k obrazu svému. Samozřejmě myslíme nadstavbu One UI Watch. Již brzy bude uvedena nová verze přinášející několik změn a také funkcí, zejména s ohledem na přístupnost. Systém je ale dosti modifikován a zatím nebyly na trhu hodinky, které by měly čistou podobu. Konečně se ale dozvídáme, jak bude vypadat čistější podoba Wear OS.

Samsung představuje One UI Watch4.5 pro chytré hodinky

Wear OS ve své čistější podobě

Po dlouhém čekání zde máme první hodinky, které přijdou na trh rovnou s Wear OS 3. Jde o model Montblanc Summit 3, ale nedá se říci, že by se jednalo o cenově dostupnější hodinky. Spíše spadají do sekce luxusnějších chytrých hodinek. I tak je to aspoň začátek a brzy se dočkáme dalších modelů.

Zatímco dostupnost Montblanc Summit 3 je tak trochu nejasná, tak firma nyní zveřejnila několik videí, na kterých jde vidět samotný systém. Jde spíše o návody a systém má lehkou úpravu designu, ale dle vyjádření redaktorů 9to5google nejsou nikterak zásadní. Údajně systém vypadá takřka stejně jako čistá verze nabízená v emulátoru přímo od Googlu.

Videa také ukazují, že pro správné nastavení a používání se smartphonem je potřeba dedikovaná aplikace. V tomto případě od společnosti Montblanc. Důvod je jednoduchý. Nový systém Wear OS 3 nepodporuje původní aplikaci Wear OS App od Googlu a každá společnost si musí vytvořit svou vlastní. Sice se jedná o práci navíc, ale nabízí se tak větší možnosti pro výrobce. Je ale otázkou, jestli se ostatní výrobci vydají cestou větších modifikací nebo ponechají systém bez zásadních změn.

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Ukazuje se čistější podoba Wear OS bez nadstavby od Samsungu

reklama reklama