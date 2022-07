Návod na instalaci iOS 16 Public Beta

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple uvedl iOS 16, kde nejvíce zdůrazňoval možnosti přizpůsobení, zejména pak na uzamykací obrazovce. Po několika beta verzích pro vývojáře zde máme první veřejnou. Kdokoliv si tedy může vyzkoušet tuto novinku v předstihu. Pokud nevíte, jak nainstalovat beru, měl by vám pomoci náš návod.

iOS 16 a watchOS 9 aneb která zařízení jsou podporována

iOS 16 beta

Nejprve je třeba váš iPhone zálohovat v případě, že byste se chtěli vrátit z bety zpět. Začnete připojením iPhonu k počítači, kde máte nainstalovaný iTunes. Poté zvolte možnost Zálohovat. Pokud chcete do zálohy zahrnout i data z aplikace Zdraví (ušlé kroky a tak), je třeba kliknout na Šifrovat zálohy iPhonu a zálohu tím opatříte heslem. Posléze je třeba dát zálohu archivovat, aby se nepřepsala. To provedete kliknutím na menu -> předvolby-> zařízení -> a zde kliknete pravým tlačítkem na vaši zálohu a zvolíte archivovat.

Nyní běžte na stránku beta.apple.com a přihlaste se vaším Apple ID, které používáte pro váš iPhone, k přihlášení třeba do AppStore.

V horní části stránky klikněte na Enroll your device. Nyní se přesuňte na zařízení, na kterém chcete beta verzi nainstalovat a běžte na něm na stránku beta.apple.com/profile. Klikněte na Download profile a povolte stažení konfiguračního profilu.

Pak běžte do Nastavení a hned nahoře se vám nabídne instalace profilu. Instalaci potvrďte a budete vyzváni k restartování zařízení. Teď stačí jít do Nastavení -> Obecné -> Aktualizace softwaru, kde by se vám měla momentálně nabídnout aktualizace na iOS 16 Public beta. Nyní jen klikněte na Instalovat a počkejte než se aktualizace stáhne a nainstaluje.

Tento návod lze aplikovat i na instalaci beta verze iPadOS 16. Pamatujte, že beta může být nestabilní, neoptimalizovaná a mohou se vyskytovat vážnější nedostatky. Neměli byste ji používat na svém běžném zařízení.



