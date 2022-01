Zdroj: Gizmochina.com

Do segmentu střední třídy společnost Oppo vysílá nového zástupce s označením A96, který vynikne líbivým zpracováním, poměrně výkonným hardwarem a také odpovídající cenovkou. Každopádně by telefon neměl mít problém si najít cestu k uživatelům. Čínský výrobce v tuto chvíli spustil předprodej, ale ten potrvá jen do neděle 9. ledna, kdy startuje volný prodej.

Má čím zaujmout

Zařízení v mnoha ohledech vychází ze 7. generace řady Reno, což například dokazují některé funkce. Pro zájemce je připraven 6,43palcový OLED displej s FullHD+ rozlišením, 60Hz obnovovací frekvencí nebo barevným gamutem DCI-P3. O hlavní výkon se stará čipová sada Snapdragon 695 od Qualcommu vedle 8GB operační paměti RAM. Navíc přidávají 5GB RAM ve virtuální podobě.

Uživatelská data pojme 256GB interní úložiště. Zadní část nese dva objektivy fotoaparátu (48 + 2 MPx), které jsou vybaveny oznamovacími LED kroužky. Nesmíme ani zapomenout na přední 16MPx selfie kamerku, skener otisků prstů pod obrazovkou či 4 500mAh článek baterie s podporou technologie rychlého 33W nabíjení. Softwarovou výbavu zajišťuje vlastní platforma ColorOS 12.

Do obchodů zamíří tři barevné varianty (černá, gradientní, oranžová) za prodejní cenu v přepočtu 6 823 Kč.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » Android » Oppo odhalilo povedený model A96

reklama reklama