Spotify Greenroom je nově Spotify Live

Spotify se snaží rozšířit svůj obsah a hlavně možnosti služby o další obsah, aby zapojil co nejvíce uživatelů. Samozřejmě je hlavní motivací finanční stránka. I proto došlo v roce 2021 odkupu Betty Labs, přičemž ještě v téže roce došlo k představení Spotify Greenroom. Samotný název ale nezůstal dlouho a služba dostává nové pojmenování.

Spotify Greenroom oficiálně, další verze Clubhouse

Spotify Live

Nově se Greenroom jmenuje Spotify Live. Ačkoliv by se mohlo zdát, že je to jediná novinka, tak ve skutečnosti Spotify současně oznámilo větší integraci do všech verzí této audio služby. Nově byste měli vidět v aplikaci dedikované části nabízející obsah v rámci Spotify Live, přičemž zde jsou i kategorie, například podle oblíbených a podobně.

Přímá integrace do aplikace není jen v podobě nějakých částí. Jak můžete vidět na obrázku výše, tak odkazy na Spotify Live se budou nacházet na různých místech. Na stránce tvůrce například bude malý widget odkazující na probíhající stream. Spotify uvádí, že integrace je kompletní i ve webovém prostředí, případně v aplikacích pro počítače.

