Zdroj: Nothing

Chystaný Nothing Phone 1 na videu [aktualizováno]

Aktualizováno 9. 7.

S dalším dnem jsme blíže k představení smartphonu. Firma opět potvrzuje jednu ze specifikací novinky. Nyní se dozvídáme, že hlavní foťák bude mít senzor Sony IMX766 s 50 MPx. Součástí bude také optická a elektronická stabilizace videa. Sekundární snímač bude sloužit pro zachytávání ultra širokoúhlých (113°) snímků. Firma také zveřejnila několik ukázkových snímků na svých stránkách.

Aktualizováno 21. 6.

Již příští měsíc se dočkáme mobilu Nothing Phone 1. Společnost novinku již ukázala na několika obrázcích, ale nyní přichází MKBHD s videem o tomto smartphonu. Sice nemohl prozradit specifikace, ale například ukázal, jak funguje 900 LED na zadní straně. Kromě toho se dozvídáme, že je mobil skutečně vybaven bezdrátovým nabíjením a přední strana má kameru v otvoru v displeji. Ten navíc má symetrické rámečky po celém obvodu.

Aktualizováno 16. 6.

Společnost Nothing nám zaslala více oficiálních obrázků samotného mobilu. Ty opět ukazují zadní stranu, ale tentokrát máme lepší představu o některých prvcích. Nejde jen o viditelnost některých komponentů. Jsou zde také LED pruhy, které fungují i jako notifikační indikátor.

Aktualizováno 15. 6.

Jde vidět, že si Carl Pei, CEO společnosti Nothing, zachoval svou strategii v představování nových produktů. Sice do oficiálního představení mobilu Nothing 1 zbývá ještě pár týdnů, tak zde máme oficiální podobu zadní strany. Za bude kryta průhledným sklem, takže jdou vidět některé komponenty. Sice nebyly uvedeny jakékoliv podrobnosti, ale dá se odhadovat, že bude mobil vybaven bezdrátovým nabíjením.

Aktualizováno 13. 6.

Společnost Nothing již oznámila datum představení svého prvního smartphonu a dnes zde máme první velmi lehkou ochutnávku designu. Na svém Twitter účtu firma zveřejnila fotku, kterou byste asi jen přešli, ale stačí se podívat, na čem ptáčci stojí. Jde o horní stranu chystaného mobilu. Moc toho nejde vidět, ale můžeme konstatovat, že rám mobilu je kovový. S největší pravděpodobností budou záda mobilu trochu designová, respektive nenabídnou jen foto modul, jako u jiných mobilů.

Aktualizováno 8. 6.

Společnost Nothing nám potvrdila, že již 12. července v 17:00 našeho času představí svůj první smartphone. Zatím to vypadá, že se bude jednat o mobil vyšší střední třídy a bude lákat na designové provedení.

Nothing Phone 1 nebude zabiják top modelů [aktualizováno]

Původní článek 23. 3.

Společnost Nothing je na trhu je teprve chvíli a zatím se pochlubila bezdrátovými sluchátky. Máme očekávat i další produkty, ale před nějakou dobou se začalo spekulovat, že bude uveden i první smartphone. CEO této společnosti je Carl Pei, který stál dlouhou dobu za OnePlus. Nyní se zřejmě pokusí o stejný úspěch se značkou Nothing a prvním mobilem Phone 1.

Nothing Phone 1

Očekávali jsme, že se aspoň firma pochlubí designem nebo některými přesnějšími specifikacemi, ale nestalo se tak. Sice známe název mobilu, ale nic podstatného o něm. Carl uvedl, že bude plně představen toto léto. V rámci prezentace se ale Carl pochlubil, s jakými společnostmi spolupracuje na prvním mobilu. Jsou zde značky jako Samsung, Sony, Qualcomm, BYD, Visionox.

Dá se tedy říci, že celá prezentace byla o potvrzení spekulací a také o nástinu samotné strategie. Součástí bylo také uvedení operačního systému Nothing OS postaveném na Androidu. Sice zazněla hesla a fráze jako rychlost, optimalizace, jednoduchost a podobně, ale to podstatné se zde neodehrálo. Nothing přislíbil samotnému mobilu tři roky aktualizací operačního systému a čtyři roky bezpečnostních aktualizací. Zde stačí jen zmínit, že i takový Samsung nabízí o rok delší podporu v obou případech i u nejnovějšího mobilu střední třídy.

Ve výsledku jsme se nedozvěděli nic o nadcházejícím mobilu. Aktualizace nebudou nějak dlouhé a grafická podoba Nothing OS může být velmi rychle napodobena. Bude hodně záležet na dostupnosti, ceně a bonusových vlastnostech. Jen se trochu obáváme, že tento pokus dopadne jako Essential. Ostatně tuto značku vlastní Nothing. Případně konkurencí může být OSOM OV1, za kterým stojí původní tým Essential.

Zdroje: androidpolice.com, xda-developers.com, techcrunch.com, twitter.com, gsmarena.com, gsmarena.com



