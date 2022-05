Nothing Phone 1 nebude zabiják top modelů

Zdroj: techcrunch (se souhlasem)

Carl Pei stál u zrodu značky OnePlus, která se na svém začátku chlubila mobily, jež označovala jako zabijáky top modelů. Carl ale odešel a založil si svou vlastní společnost Nothing, která zatím nabízí jen designová bezdrátová sluchátka. Nedávno jsme se dočkali oznámení, že se chystá i mobilní telefon, ale neměli jsme k dispozici jakékoliv bližší informace. Nyní se dozvídáme aspoň základní specifikace.

Nothing (ne)představilo Phone 1, první mobil této společnosti

Jen střední třída?

Informace pochází z uniklého manuálu k mobilnímu telefonu Nothing Phone 1. Pokud jsou věrohodné, tak nás nečeká top model. Dle nich bychom mohli mobil zařadit do střední třídy a bude ještě záležet na doplňkových vlastnostech, jestli ho posunou výš, nebo půjde o běžný mobil. I v takovém případě může Nothing zaujmout cenou, pokud se rozhodne pro agresivní strategii.

Nothing Launcher je ochutnávkou budoucího smartphonu

Nothing Phone 1 by měl být vybaven procesorem Snapdragon 778G, který bude mít k dispozici 8 GB operační paměti. Pro data bude určeno úložiště o velikosti 128 GB. Energii má zajišťovat baterie o kapacitě 4500 mAh. Displej by měl mít úhlopříčku 6,43 palců s Full HD+ rozlišením a 90Hz frekvencí. Mělo by se jednat o AMOLED panel.

Po fotografické stránce se má nabídnout na zadní straně trojice foťáků s hodnotami 50+8+2 MPx. Prostřední bude asi pro ultra širokoúhlé záběry. Nejslabší asi nabídne makro focení nebo bude jen pro určení hloubky ostrosti. U 50MPx senzoru můžeme jen doufat, že dostane aspoň optickou stabilizaci obrazu.

Nothing Phone 1 má přijít s Androidem 12 a nadstavbou NothingOS. Mezi bonusovými funkcemi by se mohlo objevit bezdrátové nabíjení. Pokud mobil nabídne ještě odolnost proti vodě a prachu včetně atraktivní ceny, mohlo by se jednat o silnou konkurenci například pro Galaxy A53.

