Plánujete svůj telefon prodat? S Androidem proděláte výrazně více než s Applem

Při koupi nového telefonu přemýšlí kupující nad hodnotou telefonu. Mobilní zařízení je též bráno jako společenský symbol, a proto při pořízení nového chytrého telefonu hraje roli jak jeho cena aktuální, tak může být brána v potaz i cena budoucí neboli výkupní, tedy jakou bude mít hodnotu za rok či za několik let. Společnost není unifikovaná a faktory, které hrají roli při koupi telefonu, se různí. Pro ty však, kteří při koupi mobilního telefonu uvažují i nad tím, že ho budou chtít po nějaké době prodat, musí brát v potaz to, jakou značku si koupí. Různé značky telefonů totiž mají odlišné vnímání dlouhodobé kvality napříč společností.

To, jak společnost vnímá značku, jestli jsou její výrobky kvalitní a dlouho trvanlivé, určuje i následnou cenu při bazarovém prodeji. Důležitou roli hraje i faktická kvalita provedeného zařízení. Obecně však můžeme říci, že lidé, kteří nechtějí být při budoucím prodeji svého telefonu zoufalí z jeho nízké výkupní ceny, by si radši měli při vyšší počáteční investici koupit telefon s iOS než s Androidem. Vyplývá to i z čtyřletého průzkumu organizace Bank My Cell a též dvouletého průzkumu prodejce Sell Cell.

Plánujete prodat telefon? Popřemýšlejte, kde ho prodáte

Ve zkratce z výzkumu vyplývá, že nemá třeba si kupovat žádný telefon s Androidem, pokud chcete takové zařízení do pár let prodat a nebýt na tom příliš tratní. Při bližším pohledu na statistiky, bychom měli zjistit, proč se právě cena i po letech používání u telefonů s iOS drží výše, než u zařízení s Androidem. Bohužel ani jedna ze statistik se nezabývá důvody, co vede lidi k tomu, že své mobilní zařízení jsou ochotni prodat za výrazně nižší bazarovou cenu než srovnatelné telefony s iOS. Oba výzkumy se zakládají na datech od společností, které se samy zabývají výkupem a následným prodejem telefonů. Výsledná data jsou tedy velice zkreslená, jelikož zde výkupní cenu nastavuje sám tvořitel výsledných dat. Nejedná se tedy o agregaci dat z prodejů z různých odvětí, jak by statistika se snahou o věrohodnost mít měla. Pro relevantnost výsledků bychom potřebovali znát data z následujících možností prodeje:

prodeje skrze tzv. buy back programy samotných výrobců prodeje skrze výše uvedené společnosti, které mají byznys na výkupu a přeprodeji použitých telefonů přímé prodeje od vlastníka telefonu jiné fyzické osobě pro úplnost by bylo vhodné zakomponovat i data ze zastaváren, ta však nebudou snadno získatelná

Jelikož se obě statistiky opírají jen o bod 2., tedy prodeje použitého zařízení fyzickou osobou do rukou právnické osoby, která sama stanovuje cenu, nemůže výsledná data slepě považovat za dokonale odrážející realitu. Navíc společnosti, provádějící takový výkup fungují totožně jako například autobazary. Vykoupí zařízení pod cenou, aby jej při prodeji nastavili o svoji marži. Reálná prodejní cena zařízení s Androidem, ale i iOS, bude tedy jiná, spíše vyšší, než je uvedeno ve statistikách. Namátkově si však může čtenář ověřit, za kolik se prodával loňský top model jím vybrané značky a za kolik je nyní k nalezení na Bazoši či na Marketplace. Tím snadno zjistí, zda statistky se přibližují skutečnosti.

Za jaké ceny se opotřebené telefony vykupovaly?

Níže uvedené údaje ukazují průměrnou roční amortizaci z počáteční výkupní ceny zařízení pro použitá zařízení se systémem iOS nebo Android v ceně od 699 amerických dolarů (přes 15 700 Kč). Následující roky se uvedené propady odvíjí od částky z předešlého roku, nikoli z původní maloobchodní ceny.

rok: iPhone -13,83 % oproti -32,06 % Android rok: iPhone -13,57 % oproti -35,14 % Android rok: iPhone -11,30 % oproti -27,09 % Android rok: iPhone -20,50 % oproti -34,44 % Android

Po 4 letech ztratí iPhony celkem -47,49 % své původní hodnoty, zatímco top modely s Androidem ztratí v průměru -78,94 %. Nejlépe si ve srovnání s iPhony stojí Samsung se svojí řadou Galaxy S, kdy propad výkopní ceny nedosahuje -30 % z původní hodnoty. Oproti tomu jejich řada ohebných telefonů Flip kolem -50 % a u řady Fold taktéž. Nejhůře je na tom Motorola, která se svým Razr 5G ztratila za rok a čtvrt skoro -85 % hodnoty. Nepříliš příznivě je na tom i OnePlus či Google, jejich poslední dva top modely se po roce či dvou vykupovaly o polovinu levněji než se prodávaly při jejich uvedení na trh.

Jiná situace je u telefonů s nižší cenovkou do 399 amerických dolarů (okolo 9 000 Kč), kde je průměrná ztráta po čtyřech letech necelých 90 %. Pokud je tedy cílem kupce nového telefonu prodat jej za pár let s minimální ztrátou, dle výše uvedených statistik by měl koupit telefon s iOS, nebo alespoň dražší model s Androidem od populárního výrobce, nikoli však zařízení, které se vymyká normálu, jako je třeba ohebné zařízení. Níže na grafu může vidět dvouleté srovnání prodejní a výkupní ceny vybraných telefonů. Čím větší je černý sloupec, tak za lepší částku se zařízení vykoupí.

