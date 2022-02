Vivo NEX 5 nabídne až 50W bezdrátové nabíjení a nejnovější Snapdragon 8 Gen 1 [aktualizováno]

Zdroj: GSM Arena

Aktualizováno 7. 2.

Původně jsme se měli dočkat Vivo Nex 5 již minulý rok, kdy se spekulovalo, že tento mobil nabídne foťák ukrytý v displeji. Nyní se objevují spekulace, že by společnost mohla uvést novinku ještě tento měsíc. To je navíc doprovázeno údajným obrázkem, kde má být vyobrazen Vivo Nex 5. Kromě toho se také mluví o úhlopříčce displeje. Ten by měl dosahovat na 6,78 palců, případně rovnou 7 palců.

Původní článek 19. 1.

V červenci 2021 se objevily zprávy, že společnost Vivo možná v roce 2022 uvede na trh model Vivo NEX 5. Díky DigitalChatStation jsou odhaleny některé klíčové vlastnosti telefonu. Dozvídáme se o fotoaparátech a hardwarových specifikacích.

Vivo spolupracuje na lepším fotoaparátu od roku 2020 se společností ZEISS

Dozvěděli jsem se, že nedávno představené telefony s procesorem Snapdragon 8 Gen 1 mají menší rozsah zoomu u čočky teleobjektivu. Možnosti optického přiblížení těchto objektivů nesahají příliš daleko, maximální 3,3x optický zoom. S chystaným modelem Vivo NEX 5 se však situace může změnit. Smartphone může mít podle uniklých informací objektiv až s 5násobným optickým zoomem díky periskopické čočce.

Telefon bude skutečně poháněn nejnovější 4nm čipovou sadou Snapdragon 8 Gen 1. Další podrobnosti o hardwaru jsou v tuto chvíli neznámé. Vrátíme-li se však k fotoaparátům, již dříve se hovořilo o spolupráci společnosti ZEISS s firmou Vivo v oblasti fotoaparátů jejího chystaného telefonu. Zařízení NEX 5 od společnosti Vivo by mohlo být tím, kde se možná dočkáme objektivů značky ZEISS.

Zprávy navíc naznačují, že NEX 5 by mohl být vybaven velikým 7palcovým displejem. Mohlo by jít o zakřivený panel s fotoaparátem pod displejem. Stojí za zmínku, že některé z minulých zvěstí tvrdily 6,78palcový displej, musíme počkat na oficiální představení telefonu.

Pokud jde o další funkce, smartphone může být vybaven podporou 40 až 50W bezdrátového rychlonabíjení.

