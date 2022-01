WhatsApp pracuje i na přesunu historie z Androidu na iOS [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 21. 1.

Do této chvíle byl možný přesun historie chatu z iOS na Android jen za podmínky, že máte mobil od Samsungu nebo Googlu. Nejnovější beta verze aplikace ale obsahuje nové části kódu, které naznačují, že se brzy dočkáme možnosti přesunu z Androidu na iOS. WhatsApp na novince pracuje poměrně aktivně, ale zatím není jasné, kdy bude nástroj k dispozici. Kromě toho se máme dočkat rozšíření opačného způsobu mezi všechny mobily s Androidem. Ani zde není jasné, kdy bude funkce dostupná. Můžeme jen odhadovat, že plnohodnotnější nástroj bude dostupný spíše ve druhém čtvrtletí tohoto roku, možná později.

Aktualizováno 27. 10.

Po takřka dvou měsících dochází k rozšíření možnosti přesunutí komunikační historie z aplikace WhatsApp. Do této chvíle byla funkce dostupná jen mezi iPhony a mobily od Samsungu, ale nově Google oznamuje, že je funkce dostupná i pro nové Pixely. Naštěstí dodává, že ji budou moci využít všichni s Androidem 12. Stále je potřeba používat kabel s konektory USB-C a Lightning.

Aktualizováno 3. 9.

Společnost WhatsApp oficiálně představila funkci pro přesun historie chatů z iOS na Android. Týká se to také hlasových zpráv, fotografií a videí. Vše se děje bez uložení dat do cloudu, přičemž potřebujete kabel, konkrétně s konektory USB-C a Lightning. Zatím je novinka dostupná jen v jednom směru a jsou podporovány telefony společnosti Samsung s Androidem 10 a novějším. U iOS není nějaké omezení. WhatsApp dodává, že se brzy funkcionalita dostane na další smartphony s Androidem a také se připravuje i opačný přesun dat.

Aktualizováno 18. 8.

Nová funkcionalita pro přesun historie komunikace společně s mediálním obsahem se začíná objevovat v aplikaci WhastApp ve verzi 2.21.160.16 pro iOS, navíc se jedná o beta verzi. Bohužel novinka ještě není v testování u Android aplikace. Web wabetainfo dodává, že je potřeba ještě aplikace Switch to Android. Stále asi platí, že funkce bude prvně dostupná pro Samsung zařízení s minimální verzí Android 10. Dá se předpokládat, že novinka bude dostupná kolem datumu přímého prodeje nových Samsung mobilů. Kdy se dostane na všechna zařízení a kdy bude dostupná funkcionalita pro přesun z Androidu na iOS, není známo.

Původní článek 12. 8.

WhatsApp pracuje nějakou dobu na možnosti migrace historie komunikace z iOS na Android a naopak již nějakou dobu. Zatím nevíme, kdy se novinka objeví u všech uživatelů, ale jedna skupina bude zvýhodněna a dostane tuto funkci napřed, zřejmě v rámci marketingové kampaně.

Přesun historie na jiný mobil

Samsung v tomto týdnu představil nové ohebné smartphony a také hodinky. Právě u Galaxy Watch4 jde vypozorovat silnou vyjednávací pozici této společnosti. Operační systém od Googlu nese označení Wear OS powered by Google a navíc na hodinkách je v základu asistent Bixby, přičemž Google Asistent má dorazit později. V rámci vylepšení podpory zřejmě došlo k navázání užší spolupráce s WhatsApp, díky čemuž jsme se dočkali nové funkce na přesun komunikace z jednoho smartphonu na druhý.

První dojmy z nového Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3

V rámci představování novinek totiž Samsung představil možnost přesunu historie chatů z iOS zařízení na nové modely Galaxy Z. WhatsApp potvrdil tuto skutečnost a dodal, že možnost migrace bude dostupná pro smartphony značky Samsung minimálně s Androidem 10. I tak přesun nebude nějak moc pohodlný.

V případě zálohy chatů na iOS, vše se ukládá do iCloud, u Androidu do Google Disku. Takže se nabízí jen přesun pouze mezi mobily se stejným operačním systémem. V případě novinky, která se týká zatím jen Samsung mobilů, je zapotřebí použít kabel s USB C a Lightning konektorem. Zde se jednoduše počítá spíše s migrací uživatelů z iPhonů na Samsung mobily. WhatsApp dodává, že novinka bude dostupná v horizontu týdnů. Bohužel jsme se již nedozvěděli, kdy bude dostupná pro všechny uživatele nezávisle na značce zařízení.

