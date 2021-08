První dojmy z nového Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3; zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung dnes představil nový ohebný telefon Galaxy Z Fold3 a Z Flip3. My jsme měli možnost nejen tuto novinku si před pár dny osahat a tak vám dnes přinášíme bohatou fotogalerii a především naše první dojmy na třetí generaci Z Fold a Z Flip. Jak na nás nové modely zapůsobily?

Galaxy Z Fold3 – o něco kompaktnější a hlavně voděodolný

Nový Z Fold3 není již tak radikální skok jako z první na druhou generaci z hlediska designu. Stále tu máme celkem ostré hrany, čelní vnější displej přes celou obrazovku a tři foťáky na zádech. Třetí generace je nicméně vcelku překvapivě menší, tenčí a lehčí, což je rozhodně pozitivní směr.

Telefon tak v ruce opravdu působí o něco kompaktnějším dojmem, ačkoliv rozdíl v tloušťce je 0,5 mm a ve hmotnosti 10 gramů. Menší je také mezera mezi vnitřním displejem v zavřeném stavu, což je rozhodně pozitivní krok. Díky tomu se dostane dovnitř pravděpodobně méně nečistot.

Velice pozitivním krokem je integrace voděodolnosti s certifikací IPX8. Nečekal jsem, že nějaký výrobce vyřeší tento problém absence odolnosti proti vodě tak rychle. Pokud se ptáte, jaký je rozdíl oproti IP68, tak chybějící číslice 6 značí chybějící odolnost vůči vniknutí prachu. Odolnost vůči vodě je při ponoru do 1,5 m ve sladké vodě na 30 minut.

Nový Z Fold3 jsme nestihli dát pod vodu v rámci prvních dojmů, nicméně nový Z Flip 3 ano. A přežil.

V Česku budou dostupné tři barevné varianty – černá, stříbrná a zelená. Stříbrná potom hází zajímavé odlesky do oranžové/béžové, což působí velmi pěkně. Nicméně osobně mě mrzí absence bronzové, kterou jsme měli vloni u Z Fold2.

Velký posun uvnitř

Jako velký krok vpřed vidím integraci vnitřního fotoaparátu pod displej (tedy dalo by se říct do displeje). Jelikož se jedná zatím o první verzi u Samsungu, lze částečně vidět, že v oblasti fotoaparátu je menší hustota pixelů, aby se na senzor 4Mpx snímače dostalo více světla. Na snímcích zde ve článku bych řekl, že je foťák pod displejem výrazněji vidět než ve skutečnosti. Navíc je to určitě méně rušivé, než kdyby zde byl klasický průstřel a tento směr se mi moc líbí.

Při první zkoušení kvalita nebyla vůbec špatná, na videohovory bude dle mého názoru zcela dostačující. Testovací fotografie jsme zatím bohužel nemohli získat, jelikož se jednalo o předprodukční vzorky a tak musíme počkat, až se k nám telefon dostane do redakce. Na selfie lze pak využít kvalitnější vnější přední fotoaparát a nebo rovnou ten zadní.

Podpora S Pen

Druhou velkou novinkou je o 80 procent odolnější vnitřní fólie displeje (tedy Ultra Thin Glass, jak to Samsung nazývá). Právě i díky tomu je zde nově podpora S Pen. Nelze však použít nynější stylus z řady Note, nový Galaxy Z Fold3 vyžaduje speciální verzi s upravenou technologií právě pro ohebný displej, která navíc běží na jiné frekvenci snímání. Nabízí také vyšší ochranu proti poškrábání v podobě speciálního odpružení. Nový S Pen funguje pouze na vnitřním displeji, což je trochu škoda.

Hned při prvním pohledu na zobrazovací panel vás ale nic nepřekvapí – stále je zde vidět mírné zvlnění v místě ohybu. V tomto směru se nic nezměnilo. Také velikosti displejů jsou nezměněné.

Fotoaparáty na zádech nabízejí stejný zoom – jsou tři s přiblížením 0.5x, 1x a 2x. Novinkou je jejich krycí sklo Gorilla Glass DX z hodinek, které má být odolnější. Modul fotoaparátu na zádech pak není tak masivní jako vloni, což vypadá o něco lépe.

Na konci srpna stále za hodně peněz

Nový Galaxy Z Fold3 může na první pohled vypadat jako evoluce loňského modelu. Já jsem osobně ale z novinek jako je podpora S Pen, voděodolnosti nebo schovaného vnitřního fotoaparátu nadšený. Z čeho tolik nadšený už nejsem je cenovka. Ta totiž zůstává téměř stejná – začíná na 46 999 Kč. Při představení první generace Fold jsem cenovku kolem 50 tisíc chápal. Nicméně očekával jsem, že během 2 let se dostaneme na ceny kolem 30-40 tisíc. Nový Z Fold3 tak stále bude velmi prémiové zařízení pro užší skupinu lidí.

Galaxy Z Flip3

Nový Z Flip 3 nabízí design v podobném duchu jako Z Fold3, ačkoliv rozměry jsou zde téměř identické. Hrany jsou také ostřejší a řekl bych, že telefon nyní působí elegantněji. K dispozici budou v ČR čtyři barvy – krémová, černá, zelená a světle fialová. Jediná černá pak nabízí matné provedení, což velmi chválím.

Velkou novinkou je i zde voděodolnost s certifikací IPX8, což jsme osobně vyzkoušeli a telefon jemné polití vodou přežil bez problémů.

Pozitivním krokem je zvětšení vnějšího displeje, který je nyní 4x větší a díky tomu mnohem užitečnější. Nabízí jednoduché uživatelské rozhraní ve kterém máte možnost spustit takové miniaplikace jako je třeba časovač nebo záznamník zvuku. Samozřejmě umožňuje také zobrazit notifikace a hodiny. Vzhled hodin se pak dokonce může synchronizovat s Galaxy Watch4. Použít tento vnější displej lze též jako hledáček fotoaparátu.

Vnitřní displej naopak získává 120Hz panel, což je skvělá zpráva. Méně potěšující zprávou je stejně velká baterie (3 300 mAh). Novinkou jsou pak stereo reproduktory. Galaxy Z Flip3 pak podporu S Pen nezískává.

Nový Z Flip3 začne s mnohem příznivější cenovkou a to konkrétně již za 26 999 Kč za 128 GB úložiště a za dvojnásobek pak připlatíte jen dva tisíce. Cena je tak téměř stejná jako nyní u současné generace Z Flip 5G, která ale začínala mnohem výše.

První dojmy na nás nový Flip zanechal vskutku pozitivní a jedná se o velmi zajímavou stylovku do kapsy. Těšíme se, až se k nám obě novinky dostanou na podrobný test.



