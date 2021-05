Zdroj: Dotekomanie.cz

WhatsApp umožní migrovat konverzace do nového telefonu

Ti bystřejší mezi vámi si pravděpodobně všimli, že WhatsApp již má funkci pro přepínání telefonních čísel, která neodstraňuje konverzace. Jinými slovy dokáže novinka migrovat konverzace z jednoho telefonu do druhého, tedy mezi telefonními čísly.

WhatsApp pracuje na nové funkci

Tato funkce vám však umožňuje uchovat si konverzace, dokud se změna telefonního čísla provádí na stejném telefonu. Tento nástroj by pravděpodobně byl vhodnější hlavně pro tyto typy přenosů mezi zařízeními, zejména proto, že je integrován do funkce pro migraci mezi platformami. V případě systému iOS budete moci tento proces aktivovat pouze tehdy, když ke svému WhatsApp účtu připojíte nový Android telefon. Vše pak bude přeneseno do přijímajícího zařízení, včetně médií.

Někteří uživatelé již mohou funkcionalitu používat, ale široká veřejnost na ní ještě nemá nárok. Očekává se však, že dorazí během příštích týdnů.

Zdroj: xda-developers.com



