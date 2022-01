OnePlus 10 Pro – oficiální podoba odhalena, představení se odehraje později [aktualizováno]

Zdroj: OnePlus

Aktualizováno 4. 1.

OnePlus opět představuje nadcházející novinku po částech. Dnes jsme se dočkali zveřejnění oficiální podoby zadní části modelu OnePlus 10 Pro. Firma poukazuje na designový směr zadního fotomodulu a také na vybrané barvy. Potvrzuje se použití procesoru Snapdragon 8 Gen 1, ale jakékoliv další detaily nebyly uvedeny, ani datum kompletního představení. Lze jen vidět, že i tentokrát došlo na spolupráci se společností Hasselblad v oblasti foťáků. Také je vidět nápis P2D 50T, ale netušíme, co znamená.

Aktualizováno 30. 12.

OnePlus 10 Pro bude zajisté vybaven procesorem Snapdragon 8 Gen 1, což dokazují i údajné benchmark testy. Kromě toho se opět objevují informace o specifikacích. U displeje se navíc dozvídáme, že se má jednat o 2K panel s technologií LTPO a s frekvencí 120 Hz. Samotná 5000mAh baterie má být nabíjena i bezdrátově pomocí 50W technologie. Co se týče běžného nabíjení, má být k dispozici 80 W. OnePlus opět bude lákat na spolupráci se společností Hasselblad, co se týče kamer. Dá se očekávat, že cena bude na úrovni jiných top modelů.

Aktualizováno 27. 12.

Modely OnePlus 10 a OnePlus 10 Pro se mají představit již v lednu příštího roku, ale až nyní se ukazuje první možné datum. Mělo by se tak stát již 4. ledna, ale toto uvedení by mělo být specifické pro Čínu. Globální příchod by se měl odehrát až později, teoreticky o několik týdnů až měsíců.

OnePlus 10 Pro přinese displej s technologií LTPO 2.0

Aktualizováno 23. 11.

Již jsme zde měli nějaké základní informace a nepotvrzenou podobu nadcházející novinky OnePlus 10 Pro. Nyní zde máme další dávku. Tento model bude vybaven AMOLED displejem s úhlopříčkou 6,7 palců a s rozlišením Quad HD+. I tentokrát se nabízí až 120Hz frekvence. Baterie bude mít kapacitu 5000 mAh. Zadní strana bude vybavena trojicí foťáků s rozlišením 48 MPx, 50 MPx (ultra širokoúhlý) a 8 MPx (3,3x zoom). Přední strana nabídne 32 MPx. Výkon bude zajišťovat Snapdragon 8 Gen1, což je nové označení, které ohlásila společnost Qualcomm. V tomto případě se jedná vlastně o spekulovaný procesor Snapdragon 898. Nejvyšší verze nabídne až 12 GB LPDDR5 a 256GB úložiště typu UFS 3.1.

Aktualizováno 15. 11.

Dnes jsme se dočkali dalších neoficiálních renderů od @onleaks, díky kterým se vyvrací dřívější spekulace. Mobil nebude mít dva přední foťáky. Kromě toho se nám nabízí bližší pohled na samotný design foto modulu. Ten bude plynule přecházet do strany.

Aktualizováno 14. 11.

Již jsou na světě přibližně rendery nadcházející novinky OnePlus 10 Pro, přičemž přední strana má obsahovat dva foťáky. Nyní se dozvíme, že by tento model měl nabídnout 125W nabíjení. To by znamenalo, že by doplnění energie mělo být pod 30 minut. Sice technologie nabíjení bude uvedena po značkou Warp Charge, ale v základu se bude jednat o technologii společnosti Oppo. Kromě OnePlus 10 Pro dostane tak rychlé nabíjení ještě několik modelů – Realme GT 2 Pro, Oppo Find X4 a Oppo N.

Původní článek 10. 11.

Letos jsme se nedočkali dalšího top modelu od OnePlus s přívlastkem T, přičemž jsme měli očekávat až rovnou novou generaci. S mírným náskokem se opět dozvídáme základní informace o nadcházející novince OnePlus 10 Pro. Dá se ale očekávat, že se v dohledné době rozjede celá série úniků.

Inspirace u Samsungu?

O OnePlus 10 Pro se opět dozvídáme díky @onleaks, který vytvořil rendery na základě uniklých CAD schémat. Samozřejmě se může výsledný produkt mírně lišit, ale vzhledem k dobré historii @onleaks nepředpokládáme dramatické změny.

K dispozici máme jen zadní stranu, která výrazný zadní foto modul, který plynule přechází do strany. Vidíme zde inspiraci u Samsungu a jeho top modelové řady Galaxy S. Rozměry OnePlus 10 pro mají být 163,2 x 73,6 x 8,7 mm (163,2 x 73,6 x 8,7 mm OnePlus 9 Pro). Zadní strana ponese sestavu 64+48+8+5 MPx a přední by měla nabídnout rovnou dva foťáky. Hlavní nabídne 16 MPx a sekundární 2 MPx.

Displej bude mít 6,7 palců a rozlišení 1440 x 3216 pixelů, přičemž OnePlus použije 120Hz Fluid AMOLED technologii. Baterie by měla nabídnout kapacitu 5000 mAh. Dá se předpokládat, že tento model nabídne nejnovější Snapdragon, který bude uveden do konce roku a možná dostane také nejnovější paměti LPDDR5X.

Kdy bude OnePlus 10 Pro uveden, zatím není jasné. Budeme si muset počkat minimálně na první zmínku přímo od společnosti OnePlus, která asi bude lákat na střípky nějakou dobu před představením.

