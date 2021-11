Nový procesor Snapdragon 898 by se měl představit již tento měsíc

Zdroj: Qualcomm

O chystaném špičkovém procesoru Snapdragon 898 od Qualcommu jsme vás již informovali. Jedná se o vlajkový procesor, který by měl nahradit stávající generaci Snadpragon 888.

Chystaný Snapdragon 895/898 má být bestií

Snapdragon 898 přinese nový 4nm výrobní proces a až o 20% vyšší výkon

Snapdragon 898 je založen na nové architektuře Cortex v9 a měl by přinést 4nm výrobní proces od společnosti TSMC. Můžeme tak očekávat vyšší efektivitu. Provedené testy ukazují, že nový procesor přináší 20% nárůst výkonu oproti současné generaci. Novinka od Qualcommu by měla být představena již tento měsíc. Podle tipéra společnosti Qualcomm by měly být letos rovněž představeny první telefony, které budou Snapdragon 898 mít pod kapotou. Jedním z nich by mohl být telefon od Samsungu.

Očekává se, že nový procesor bude využívat duální architekturu, osmijádrový čip taktovaný na frekvenci 1,97 GHz a grafický čip Adreno 730. Podle dostupných informací, by kromě Samsungu měly nový procesor používat mezi prvními také telefony od společností Xiaomi, Huawei, Lenovo, Motorola, Vivo a Oppo. Rovněž se také spekuluje, že spolu se Snapdragonem 898 by mohl přijít ještě další čip označený jako Snapdragon 898+. Bližší informace o něm ale prozatím nemáme.

