OnePlus 9 a 9 Pro oficiálně, tentokrát ve spolupráci s Hasselblad

OnePlus patří mezi ty společnosti, které raději představují novinky po částech. Aspoň tedy v poslední době. Nejenže víme o specifikacích díky úniků, ale i sama společnost mnohé prozradí v předstihu. Ani letos tomu nebylo jinak, což jde pozorovat zejména na sociálních sítí. Dnes je tak pro mnohé fanoušky jen den, kdy se dozví cenu a případně několik informací, které se nebyly zmíněny.

Ve jménu focení a rychlosti

OnePlus tentokrát moc neexperimentovalo s designem a modely OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro zapadnou v aktuálních trendech, zejména z pohledu zadní strany. Právě ta obsahuje hlavní lákadla nové řady. OnePlus se již pochlubilo, že hodlá investovat nemalou sumu do vývoje foťáků v následujících letech, přičemž má napomoci spolupráce se společností Hasselblad.

Výrobce se nejvíce pochlubilo zadním 50MPx foťákem od Sony, konkrétně jde o model IMX766. Ten je zde pro ultra širokoúhlé snímky. Standardně právě tyto foťáky jsou spíše jen pro zábavu a mnohdy kvalita není valná, ale to má být zcela jinak u OnePlus 9 a 9 Pro. Společnostem se podařilo omezit zkreslení, zejména po stranách snímku. Výsledná fotografie by pak neměla působit jako snímek pořízený „rybím okem“. Z toho, co společnost ukázala na sociálních sítích, tak lze usuzovat, že tomu tak je, ale budeme si muset počkat na první reálné výsledky z testování.

Hlavní foťák pak nabízí běžnější 48MPx snímač s optickou stabilizací obrazu. U obou modelů je k dispozici snímač pro zaznamená hloubky ostrosti, jen Pro model má navíc foťák pro zoom.

Spolupráce s Hasselblad se odráží také na softwaru. Nejenže se firma podílela na vyváženosti barev, ale také samotné prostředí aplikace pro focení nese známky spolupráce. OnePlus se navíc zaměřilo na schopnosti při natáčení videí. Nabízí se například rozlišení 8K s 30 snímky za sekundu, přičemž je možné pořizovat i 4K videa se 120 snímky za sekundu. Bonusem navíc je podpora DOL-HDR pro natáčení.

Nejen o focení

OnePlus se dále chlubí samotným displejem u modelu OnePlus 9 Pro, který je typu LTPO OLED, díky kterému mobil dostává zajímavé vlastnosti. Firma hlavně zdůrazňuje, že displej může fungovat na frekvenci 1 Hz, přičemž maximum je 120 Hz. Bude záležet, jaký obsah bude zobrazován. Při čtení nějakého textu, bude pracovat na nízké frekvenci, při hraní her nebo zobrazování jiného náročného obsahu naopak nasadí 120 Hz. Další výhodou je i nižší spotřeba energie. Dle OnePlus může být až o 50 % nižší. Základní model pak disponuje běžnějším Super AMOLED panelem, i tak se nabízí 120Hz frekvence.

Co se týče ostatních specifikací, jde o top modely po všech stránkách. Nabízí se nejnovější Snapdragon 888, až 12 GB operační paměti a až 256 GB prostoru pro data. Musíte zapomenout na microSD slot pro rozšíření a také na konektor pro sluchátka. Buď použijete USB C nebo nebo bezdrátová.

Rychlost nabíjení je v obou případech 65W přes USB C, případně u OnePlus 9 Pro lze použít 50W bezdrátové nabíjení, ale musíte si dokoupit nabíječku právě od OnePlus. Reverzní nabíjení je již standardem.

Oba mobily mají navíc stereo reproduktory. OnePlus 9 Pro se ale může navíc chlubit certifikací IP68, takže odolá vodě i prachu.

Specifikace OnePlus 9

displej: 6,55 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), 120 Hz, AMOLED, HDR10+, 1100 nitů

procesor: Snapdragon 888

RAM: 8/12 GB LPDDR5

úložiště: 128/256 GB UFS 3.1

Android 11 + OxygenOS 11

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.75, OIS, EIS, PDAF 50 MPx, 123°, f/2.2 2 MPx, monochromatická přední – 16 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů v displeji

stereo reproduktory, Dolby Atmos

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (aptX, aptX HD, LDAC, AAC), NFC, Wi-Fi 6 (2.4 a 5 GHz), USB-C USB 3.1 Gen 1, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

rozměry: 160 x 74,2 x 8,7 mm, 192 gramů

baterie: 4500 mAh + 65W nabíjení

Specifikace OnePlus 9 Pro

displej: 6,7 palců, 3216 x 1440 pixelů (Full HD+), 120 Hz, LTPO, AMOLED, HDR10+, 1300 nitů

procesor: Snapdragon 888

RAM: 8/12 GB LPDDR5

úložiště: 128/256 GB UFS 3.1

Android 11 + OxygenOS 11

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.75, OIS, EIS, PDAF 50 MPx, 123°, f/2.2 8 MPx, 3x zoom, OIS 2 MPx, monochromatická přední – 16 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů v displeji

stereo reproduktory, Dolby Atmos

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (aptX, aptX HD, LDAC, AAC), NFC, Wi-Fi 6 (2.4 a 5 GHz), USB-C USB 3.1 Gen 1, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

IP68

rozměry: 163,2 x 73,6 x 8,7 mm, 197 gramů

baterie: 4500 mAh + 65W nabíjení přes USB C, 50W bezdrátové

Základní model OnePlus 9 má nastavenou cenu na 719 eur, tedy v přepočtu přibližně 18 850 Kč. OnePlus 9 Pro pak začíná na 919 eurech, tedy cca 24 100 Kč.

