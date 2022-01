Zdroj: Samsung

Google Keep má problém se Samsung OneUI 4.0

Když Google vydá nejnovější verzi systému Android, tak samozřejmě aktualizace prvně zamíří na jeho smartphony Pixel a následně poměrně rychle se dostane na mobily, které nepoužívají nadstavbu. Výrobci ale stále dělají modifikace systému, upravují funkce a přidávají své vlastní. Zřejmě se tato modifikace trochu nevydařila u nadstavby OneUI 4.0 od Samsungu, jelikož aplikace Google Keep je trochu nestabilní.

Kdo dřív?

Někdy modifikace výrobce jsou poměrně razantní, na což mnohdy musí reagovat samotní vývojáři a řešit problémy spojené s konkrétní verzí systému od daného výrobce. To se zřejmě děje v případě OneUI 4.0 od Samsungu, který je založen na Androidu 12. Konkrétně aplikace Google Keep se chová nestandardně, a to ještě jen na některých smartphonech.

Zatím se podařilo zjistit, že mobily ze sérií Galaxy S21, S20 a Note 20 s OneUI 4.0 mají nějaký problém v softwaru, který způsobuje nestandardní chování číslovaného seznamu v aplikaci Google Keep. Konkrétně dochází k multiplikaci čísel při interakci s tímto automatickým seznamem. Ukázku můžete vidět na obrázku níže.

Je jasné, že po chvíli práce může být seznam prakticky nepoužitelný, i pro budoucí editaci. Odhadujeme, že by Google mohl vydat opravu poměrně brzy, ale je evidentní, že nějaká modifikace u OneUI 4.0 způsobuje tento problém. Možná se dočkáme i vydání opravy systému pro konkrétní smartphony od Samsungu.

