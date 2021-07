Google začíná pozvolna tlačit na Apple ohledně SMS zpráv

Fotka od Pexels z Pixabay

Původní krátké textové zprávy SMS jsou sice stále standardem, ale již nesplňují současné požadavky na komunikaci. Zejména s ohledem na bezpečnost. Ostatně nedávno jsme se dočkali nového standardu pro OTP (one-time password, jednorázové heslo), v rámci kterého se spojily společnosti Apple a Google. I tak SMS jsou příliš zastaralé. Google pomalinku začíná poukazovat na Apple a dalo by se říci, že i začíná tlačit na adopci RCS.

Google obchází české operátory, postupně zavádí RCS

RCS i mezi platformami

RCS (Rich Communication Services) je nový standard nahrazující SMS zprávy. Jednak nedochází k účtování po zprávách ani znacích, ale také se nabízí bohatší možnosti. Lze zasílat soubory, fotografie, hlasové zprávy a interaktivní prvky. Technologie využívá mobilní připojení k internetu, i třeba WiFi. Pakliže není k dispozici, dochází k automatickému přepnutí na SMS zprávy, pokud je to možné. Jedná se ale jen o záložní řešení.

Google původně čekal na mobilní operátory, aby implementovali podporu pro RCS, ale nakonec se mu nechtělo čekat a doslova je obešel, když novinku aktivoval pro všechny, co mají jeho aplikaci Zprávy. RCS je ale dostupné i v jiných aplikacích, například od Samsungu nebo Vodafone. V USA již spolupracuje se všemi hlavními operátory a RCS se stává standardem v rámci ekosystému Android.

Hiroshi Lockheimer, vice prezident nejen pro Android, se vyjádřil ke strategii rozšiřování RCS, přičemž poukázal, že by tato technologie měla být adoptována i na dalších platformách. Tím zřejmě myslel i iOS. Bohužel RCS nemá do dnešního dne podporu pro iOS, zejména kvůli Applu. Hiroshi nepřímo naznačil, že by Apple měl integrovat podporu pro RCS, zejména s ohledem na bezpečnost.

Google Zprávy konečně získávají šifrování

Právě Apple při každém představení novinek zmiňuje bezpečnost a soukromí, ale to se tak trochu týká jen těch uživatelů, kteří používají jeho produkty a software. Pokud jde o psaní zpráv mezi Androidem a iOS, tak bezpečnost zde v podstatě není, jelikož platformy musí mezi sebou používat zastaralé SMS zprávy. Samozřejmě pokud nepočítáme běžné komunikační služby jako WhatsApp, Telegram, Signal a další.

Dalo by se říci, že Google poukazuje na Apple, který v tomto ohledu neřeší bezpečnost běžných textových zpráv. Samozřejmě tato společnost nemusí nic udělat, ale nabízí se dva schůdné scénáře. Buď Apple začne podporovat RCS, nebo otevře svou platformu iMessage pro Android.

Zdroj: 9to5google.com



