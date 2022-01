Google Soli zřejmě nabírá nový dech

Zdroj: Google

Možná si pamatujete na technologii Soli od Googlu, která se ukázala na technologickém demu, v kterém byla tato technologie integrována do hodinek. Soli je založeno na radaru a bylo použito na detekování gest. Následně se technologie dostala do jediného smartphonu a dlouho jsme o ní neslyšeli. Nakonec ji Google začal používat u dalšího zařízení. Nyní to vypadá, že se základ této technologie dostane i do aut.

Novinka uvedená pod názvem Ripple je vedena pod Consumer Technology Association (CTA), ale je zde hodně referencí v samotném zdrojovém kódu i na Google. Ten je mimo jiné zapojen do vývoje, stejně jako společnosti Blumio, Ford, Infineon, NXP a Texas Instruments.

a Texas Instruments.

Ripple jako takový je zřejmě jen nový název pro Standard Radar API od Googlu. Společnosti jako Ford se nijak netají zapojením do vývoje a přímo uvádí, že se tato technologie může stát součástí budoucích aut. V tomto případě ale bude použití asi trochu jiné, než byste čekali. Zatímco Soli se používalo pro ovládání zařízení pomocí gest, tak Ripple má být u Fordu použit pro vnější senzory. Zřejmě se tak může stát součástí i autonomního řízení.

Vzhledem k tomu, že nový projekt je veden jako open-source, zřejmě se tato technologie může stát součástí i dalších zařízení. Možná si najde zcela nové použití. Možná by nebylo od věci použit Ripple pro ovládání palubní desky během řízení. Minimálně byste se nemuseli soustředit, jaké tlačítko zmáčknout, stačilo by jen gesto.

