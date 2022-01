Apple prodal přes 40 mil. modelů iPhone 13 během prázdninového období

Apple měl podle prvních analýz během čtvrtletních prázdnin prodat solidní počet kusů iPhone 13. Jedná se o rekordní počet, a to i přesto, že se nacházíme v době, kdy každý výrobce musí počítat s nedostatkem čipů.

Přečtěte si recenze na iPhone 13:

Analytik společnosti Wedbush, Daniel Ivese, ve své detailní zprávě popisuje, jak se Applu dařilo v průběhu čtvrtletních prázdnin. Jelikož koronavirus způsobil kolaps dodávek čipů, tak nějak se počítalo s tím, že společnost bude mít výraznější problémy s prodeji. To se ale nestalo, protože Apple byl schopen prodat 40 mil. modelů řady iPhone 13. Pro Apple je to velmi pozitivní znamení, protože i přes problémy s dodavatelským řetězcem dokázal prodat solidní počet telefonů.

V prosincovém čtvrtletí ale Apple mohl prodat o 12 mil. kusů více. Pořád poptávka převyšuje nabídku, takže společnost bude mít zkraje roku opravdu co dělat, aby dokázala uspokojit každého zákazníka. Problémy s dodavatelským řetězcem by se měly zmírnit v první polovině letošního roku.

Zdroj: macrumors.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!