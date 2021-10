iPhone 13 mini – konečně pořádný mini [recenze]

iPhone 13 mini; zdroj: Dotekomanie.cz

Když vloni představil Apple zcela nový maličký iPhone 12 mini s úhlopříčkou 5,4 palce, splnil se sen mnoha uživatelům toužící po malém kompaktním top modelu. Loňský model měl ale své „ale“ a neměl třeba příliš dobrou výdrž baterie. Letos přichází jeho nástupce iPhone 13 mini s výrazným vylepšením baterie a možná to bude poslední mini iPhone, který je zároveň top model. Jaký se povedl? Na to se dnes zaměříme v recenzi.

Konstrukce

Nový mini se stejně jako ostatní iPhony řady 13 příliš nezměnil. Základem jsou ostré linie a plochý displej. Na zádech se ale letos nachází jinak uspořádaný modul fotoaparátu. Dva snímače již nejsou přímo pod sebou, ale jsou diagonálně. Důvod? Prý by se pod sebe tak dobře nevešli. Osobně nejsem vůbec proti této změně, nové uspořádání se mi možná líbí ještě více než vloni.

Celý modul fotoaparátu a samotné čočky jsou větší a více vystouplé. Telefon se tak více viklá na stole a především starší pouzdra z 12 mini nejsou kompatibilní. Druhým důsledkem je také fakt, že originální obaly vám již neudělají ploché záda a stále zde bude menší hrbol.

Nepatrně narostla také hmotnost, což v tomto případě ale vůbec nevadí. Loňský iPhone 12 mini (133 gramů) mi přišel až příliš lehký a novinka se 140 gramy rozhodně vaši kapsu ani ruku nezatíží. Naopak se jedná o parádně maličký telefon, který se výborně ovládá jednou rukou.

Když Apple představil loňský mini model, výřez v displeji (notch) zůstal stejně velký jako na větším 5,8palcovém iPhonu 11 Pro a tak se na menší mini model už tak dobře nevešel. Stavové informace, jako je signál, se do prostoru vedle výřezu téměř nevešly a bylo to hodně natěsno. Letos je tak zmenšení výřezu jednoznačně vítaným krokem, celý displej hned připadá člověku vzdušnější. Na druhou stranu je škoda, že tu výřez stále je, konkurence s Androidem vám i za mnohem nižší cenovku dá jen elegantnější průstřel.

Do průstřelu se pak letos nevešla ani žádná informace navíc. Je však otázka, zda by se zde na nejmenším iPhonu letošní řady tam vůbec nějaká pohodlně vešla.

S barvami si letos výrobce vyhrál. Pryč je nudná černá, nahradila ji temně inkoustová. Ta při prvním pohledu vypadá téměř stejně, na slunci má však nádech do modré barvy. To můžete vidět třeba v úvodním snímku recenze. Osobně se mi to moc líbí a je to příjemná změna. Mezi další barevné varianty patří červená, která je letos mnohem sytější a červenější než vloni. Dále je tu světlejší modrá, růžová a hvězdně bílá.

Displej

Zobrazovací panel s úhlopříčkou 5,4 palce nabízí rozlišení 2340 × 1080 obrazových bodů. Rozlišení je tedy téměř stejné jako na 6,1palcovém iPhonu, displej je tak nepatrně jemnější. Pozitivním vylepšením je vyšší maximální jas oproti loňskému modelu (625 nitů), který je nyní až 800 nitů (v HDR je stejně jako vloni až 1200 nitů). Viditelnost na slunci je tak skvělá, a při přímém porovnání s iPhone 12 mini opravdu vidíte mírný rozdíl.

Zatímco modely iPhone 13 Pro letos dostaly do vínku 120Hz displej, zde se stále musíme spokojit s 60Hz panelem. Je to škoda, konkurenční smartphony s Androidem ve stejné cenovce mají zcela běžně 120Hz displej. Na druhou stranu baterie tohoto mini modelu by nemusela 120Hz panel zvládnout tak dobře a je také nutné říct, že iPhone s 60Hz panelem působí prostě plynuleji než 60Hz Android.

Hardware

Uvnitř tepe téměř identický procesor jako u dražšího iPhone 13 Pro s označením Apple A15. Oproti němu má však o jedno grafické jádro méně. To je zajímavý trend, který jsme mohli vidět třeba také u MacBooků s M1 čipy, kdy ty nejlevnější modely také postrádají jedno grafické jádro. Pravděpodobně se však jedná o stejné čipy z jedné linky. Při výrobě však zřejmě ne všechna jádra splní požadavky, a tak je pak jedno zakázáno a udělá se z grafického čipu 4jádrový namísto 5jádrového. Všechny čipy Apple A15 mají nicméně stále 6 procesorových jader.

V populárním testu Geekbench 5 telefon získal skóre kolem 4400 bodů (multi-core) a 1650 bodů (single-core). To je zhruba stejně jako u iPhone 13 Pro. Při spuštění benchmarku pětkrát za sebou skóre nekleslo.

Specifikace iPhone 13 mini

displej: 5,4 palců, 19,5:9, rozlišení 1080 x 2340, OLED, 60 Hz

procesor: Apple A15

RAM: 4 GB

úložiště 128/256/512 GB

Foťáky: zadní – 12 MPx, stabilizace senzoru, f/1.6 (4K@60FPS) 12 MPx, 120°, f/2.4 přední – 12 MPx

stereo, IP68

iOS 15

5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.0, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS

rozměry: 131,5 x 64,2 x 7,7 mm, 140 gramů

baterie: 2438 mAh + 20 W

Výkonu je dostatek, benchmarky pak naznačují podobné skóre jako u loňského čipu Apple A14. Meziroční nárůst výkonu není tak velký. V praxi telefon běhá nádherně svižně, na nic nečekáte a optimalizace je skvělá. Operační paměť s kapacitou 4 GB by si už možná zasloužila navýšení, jedná se však o iOS a nějak vás to omezovat rozhodně nebude.

Velkým pozitivem je dvojnásobné úložiště u nejnižší (nejlevnější) varianty. Dávno už jsou pryč časy, kdy byly iPhony kritizovány za 16 GB úložiště a Apple vždy kapacitou šetřil. Letos tu máme rovnou 128 GB jako základ, což si myslím, že bude každému stačit. A pokud ne, můžete sáhnout po 256 nebo 512 GB variantě.

Výdrž baterie

Výdrž baterie byla tak trochu Achillova pata loňského iPhone 12 mini. Letos na tomto parametru Apple výrazně zapracoval a udává o 1,5 hodinu delší výdrž. Papírově dále slibuje až 17 hodin přehrávání videa a 13 hodin streamovaného videa. Akumulátor uvnitř má kapacitu 2438 mAh, což je nárůst o více než 200 mAh oproti předchůdci.

V praxi je výdrž opravdu lepší. Bez problémů s novým iPhone 13 mini přežijete jeden den a občas vám i několik desítek procent zbyde. Osobně jsem s telefonem dosahoval hodnot kolem 4 hodin aktivního displeje, což je průměrná hodnota. Samozřejmě s větším iPhone 13 Pro dostanete mnohem lepší výdrž, zde si však troufám tvrdit, že většina bude spokojena i s výdrží nového mini. Podle různých testů nabízí letošní 13 mini například lepší výdrž než loňský iPhone 12 (větší 6,1palcový). Dobrá práce, Apple.

Fotoaparát

Jak jsem již zmiňoval, na zádech je letos nové uspořádání modulu fotoaparátu, který stále nabízí dva snímače – hlavní a ultra širokoúhlý. Hlavní snímač je letos větší a pochází z loňského iPhone 12 Pro Max a má stabilizaci senzoru. Ultra širokoúhlý snímač je téměř identický. Oba mají pak rozlišení 12 MPx.

Den

Výsledné snímky jsou velmi podobné iPhone 13 Pro, a i při přímém porovnání s iPhonem 12 mini není vidět tolik rozdílů. Stejně jako u zmíněného Pro modelu je zde menší problém při západu slunce, kdy je popředí příliš tmavé (viz snímek tramvají vpravo níže). Jinak je však dynamický rozsah skvělý a fotky vynikají reálným barevným podáním. Jako celek chválím především spolehlivost fotoaparátu, rychlost a konstantně kvalitní snímky. Někomu může chybět teleobjektiv.

Noc

K dispozici je samozřejmě noční režim, který z ruky vykouzlí velmi pěkné snímky s dobou snímání do 3 sekund. Ukázku můžete vidět níže.

Ultra širokoúhlý snímač

Ultra širokoúhlý snímač nemá tak dobrou optiku a světelnost jako u Pro modelu, a to je znát především v noci. Zde hlavně telefon vcelku bezdůvodně nepoužívá noční režim v situacích, kdy už by se jeho použití více než hodilo. Není problém ho ale ručně vynutit. Srovnání na automatické nastavení bez nočního režimu a s aktivním můžete vidět níže na nočních snímcích.

Při nahrávání videa je i zde dostupný režim film, při kterém můžete uměle rozmazat pozadí za objektem nebo za člověkem. Funguje to stejně jako na iPhone 13 Pro, a proto si vypůjčím ukázkové video z tohoto modelu. Podrobnější zhodnocení také naleznete v recenzi na tento model. Oproti němu zde jen chybí nahrávání ProRes videí.

Software

Operačním systémem je iOS 15, přičemž dnes v době psaní recenze verze 15.0.2. Aktualizace máte celkem jisté možná i na pět a více let, což je parádní podpora. V 15. verzi iOS potěší inovovaná aplikace Počasí, hezčí mapové podklady Apple Maps, vylepšený FaceTime s portrétním režimem a nebo propracovanější režimy soustředění (nerušit, spánek a další). Nakonec největší proměnou prošel prohlížeč Safari, který má nyní panel s adresou v dolní části a mezi otevřenými stránky se lze gestem přepínat. To je pěkné vylepšení a opravdu se naviguje internet zase o něco příjemněji.

Zhodnocení

Mini iPhone nebyl nikdy lepší a pravděpodobně už ani nebude, protože příští rok už takto malý iPhone nemá být představen. Pokud jste vloni váhali nad koupí iPhone 12 mini, letos je nový iPhone 13 mini skvělá volba a již nemá problém s baterií. Zároveň letos poklesla cena o 2 tisíce korun a ještě navíc dostanete za méně peněz rovnou dvojnásobné úložiště 128 GB. Nový iPhone mini tak nikdy nebyl dostupnější.

Stále se však jedná o malý telefon, který nemusí vyhovovat každému. Pokud dnes již používáte telefon s úhlopříčkou nad 6 palců, budete si na menší displej zvykat a psaní na softwarové klávesnici bude vyžadovat trénink. Zároveň pokud chcete ale malý top model, nemáte moc na výběr, konkurence prakticky neexistuje.

Klady:

kompaktní lehké tělo

vylepšená výdrž baterie

výkon top modelu

příznivá cenovka, levnější než předchůdce

Zápory:

jen 60Hz displej

stále zde máme notch

Za zapůjčení iPhonu 13 mini děkujeme Smarty.cz. Ten si můžete zakoupit ZDE



