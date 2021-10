iPhone 13 Pro – Pro model konečně dospěl [recenze]

iPhone 13 Pro; zdroj: Dotekomanie.cz

Apple letos představil nový iPhone 13 Pro, který konečně dostal 120Hz displej, a mezi hlavní novinky patří také inovovaný fotoaparát nebo větší baterie. Dočkali jsme se také menšího výřezu v displeji nebo zajímavých režimů při nahrávání videa. Bude to ale stačit?

Konstrukce

Letošní iPhone nepřináší žádnou revoluční změnu designu, přesto zde určité rozdíly nalezneme. Model s úhlopříčkou 6,1 palce, tedy základní „Pro“ iPhone dostal tento rok zcela identický fotoaparát jako větší Pro Max (vloni tomu tak nebylo). To rozhodně chválím, jelikož kupovat si ohromný 6,7palcový iPhone, abych dostal nejlepší foťák, bylo vloni nepříjemné. Nicméně právě kvůli integraci stejné fotografické sestavy má iPhone 13 Pro opravdu masivní modul fotoaparátu na zádech a při prvním setkání tím budete pravděpodobně velmi překvapeni.

Po pár dnech si nicméně zvyknete a oceníte, že kvůli jeho velikosti se při položení na stůl bez obalu telefon již tolik neviklá. Co mě osobně moc nepotěšilo, je výrazný nárůst hmotnosti. Oproti loňskému iPhonu 12 Pro (recenze) je zde nárůst z 189 na 204 gramů a o novince zkrátka budete vědět v kapse. Na druhou stranu díky vyšší hmotnosti máme větší baterii, a to si myslím, že rozhodně stojí za to.

Poprvé od představení výřezu v displeji (notch) v roce 2017 ho Apple mírně zmenšil. Tato úprava nicméně přichází velmi pozdě, ostatní top modely jiných značek už mají dávno pouze elegantnější průstřely, a nebo dokonce přední kamerku schovanou v displeji. Navíc získaný prostor po zmenší výřezu není ani nijak využit, stále zde není možné vidět procento baterie nebo jiné ukazatele.

FaceID integrované ve výřezu je sice zmenšené, technologicky však stále stejné a Apple o žádném zrychlení nebo zabírání z více úhlů nehovořil. Odemykání obličejem tak funguje stále stejně dobře, v době roušek a respirátorů je ale k ničemu. Jako promeškanou příležitost považuji absenci čtečky otisků prstů v displeji.

Tělo telefonu je vyrobeno ze skla a rámeček je z oceli. Oproti základním levnějším iPhone 13 s hliníkem na mě tyto materiály přeci jen působí o něco luxusnějším pocitem. Rám je však lesklý, takže se připravte na neustálé čištění od otisků. Tlačítka na boku jsou na obou stranách umístěna o trochu níže než vloni, změna je to ale zanedbatelná, a pokud nemáte oba modely vedle sebe, ani si toho nevšimnete.

Záda jsou matná, což se mi moc líbí. Nová barevná varianta je letos světle modrá (Sierra Blue), kterou jsme také dostali na test. Zabarvení do modrého odstínu je celkem slabé a občas na mě zvlášť v horším osvětlení působila jako barva šedá. K dispozici máte také grafitově šedou, zlatou a stříbrnou.

Displej

Konečně Apple po letech dodal 120Hz obnovovací frekvenci, což ve výsledku znamená neskutečně plynulý pohyb po systému. Už na 60Hz panelu mi přišel iPhone vždy o něco plynulejší než Android telefon se stejnou frekvencí. Teď to opět platí, a 120 Hz v případě jablečného zařízení je radost používat.

Hardware

Uvnitř tepe nový procesor Apple A15, který letos není zas tak nový. Jeho výkon je velmi podobný loňskému modelu, což naznačují i výsledky testu Geekbench 5. Zde telefon získal kolem 4500 bodů (multi-core) a 1650 bodů (single-core). Při spuštění benchmarku pětkrát za sebou si výkon, a tedy i skóre telefon udržel stejné, jen se mírně zahřál.

Operační paměť nabízí stále 6 GB, což je na poměry iOS dostačující. Úložiště nabízí v základu 128 GB a maximálně nově až 1 TB. Co ale moc nechápu, je nahrávání do formátu videa ProRes ve 4K pouze u verzí s úložištěm 256 GB a výše. Pokud máte základní 128 GB, budete omezení na Full HD ProRes. Škoda, že tedy základní úložiště není právě 256 GB.

Specifikace iPhone 13 Pro

displej: 6,1 palců, 19,5:9, rozlišení 1170 x 2532, OLED, 120 Hz, HDR10

procesor: Apple A15

RAM: 6 GB

úložiště 128/256/512/1024 GB

Foťáky: zadní – 12 MPx, stabilizace senzoru, f/1.5 (4K@60FPS) 12 MPx, 120°, f/1.8 12 MPx teleobjektiv, ohnisko 77mm, f/2.8 LiDAR přední – 12 MPx

stereo, IP68

iOS 15

5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.0, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS

rozměry: 146,7 x 71,5 x 7,7 mm, 204 gramů

baterie: 3095 mAh + 20 W

Výdrž baterie

Baterie letos nabízí o zhruba 250 mAh větší akumulátor s celkovou kapacitou 3095 mAh. Apple udává, že má být výdrž o 1,5 hodiny delší. V praxi mohu potvrdil, že výdrž je opravdu skvělá. Běžně s iPhonem se pohybuji kolem 4 hodin aktivního displeje (starší iPhone Xs/ iPhone 12 mini), zatímco zde se dostávám na hodnoty 5-6 hodin. Dokonce jsem jednou zkusil při méně náročnější použití přežit dva dny a jde to, ale dře to. Tedy druhý den na návštěvu nějaké večerní akce už bych musel dobíjet.

V balení bohužel nenajdete adaptér do zásuvky, přičemž tento trend se bohužel dál šíří už i u ostatních výrobců. Test nabíjení jsem prováděl s Apple adaptérem (96 W) od Macbooku Pro, přičemž iPhone si tedy vezme pouze takový výkon, jaký potřebuje (kolem 20 W). Z 9 procent jsem se za půl hodiny dostal na 67 procent, což je velmi slušný výsledek. Pak však nabíjení začalo zpomalovat a na 80 procent to trvalo zhruba 45 minut. Do plného dobití musel být telefon v nabíječce 1,5 hodiny.

Fotoaparát

Jak jsem již zmiňoval, letos máte opět i u tohoto Pro modelu nejlepší foťák a nemusíte sahat po modelu Pro Max. Dostanete tak kombinaci tří 12MPx snímačů – ultra širokoúhlý, hlavní snímač (ohnisko 26mm) a teleobjektiv s trojnásobným přiblížením (ohnisko 77mm). Ultra širokoúhlý snímač podporuje snímání makro fotek již od 2 cm. Všechny tři foťáky nově podporují night mode neboli noční režim (teleobjektiv ho umí letos u Applu poprvé). Nové je také Smart HDR 4, které slibuje ještě vyšší dynamický rozsah. Hlavní snímač je větší s velikostí jednoho pixelu 1,9 µm vs 1,4 µm u loňského iPhone 12 Pro.

Den

Ve dne není snímkům co vytknout, stejně jako už u předchozích generací. Dynamický rozsah je skvělý, ačkoliv v našem fototestu a přímém porovnání s iPhonem Xs jsme zjistili, že je v podstatě stejný jako u 3 roky staršího modelu u hlavního snímače. Jediný menším mínusem jsou méně prosvětlené stíny, což je vidět hlavně při focení v pozdních hodinách těsně před západem slunce. V tomto prostředí iPhone za každou cenu nechá správně exponované nebe, ale focené prostředí je tmavší. Příklad lze vidět na fotce jeřábů níže.

Osobně se mi velmi zamlouvá výchozí barevné podání a vyvážení bílé iPhonů. Letos poprvé máte však možnost toto nastavení změnit v rámci fotografických profilů vestavěných přímo do výchozí aplikace fotoaparátu. Můžete si tak nastavit například živější barvy, teplejší odstíny nebo naopak studenější. Vše je pak rovnou „zapečeno“ do snímku a nelze to později změnit. Všechno fotky níže jsou na výchozí nastavení.

Makro

Novinkou je letos podpora makro fotografie, kterou zajišťuje ultra širokoúhlý snímač. Snímky jsou pěkné a kvalitní, na druhou stranu osobně mi přijde makro v běžné praxi jako celkem zbytečná funkce.

Noc

V noci fotí novinka výborně. Z ruky dokáže bez nočního režimu dosáhnout i půl sekundové expozice a s nočním režimem pak snímá až 3 sekundy. Se stativem pak ještě mnohem déle, ale všechny snímky níže jsou foceny z ruky. Kolikrát například při fotkách ze Staroměstského náměstí níže ani iPhone 13 Pro nepoužil noční režim, jelikož usoudil, že není potřeba. Můžete ho ale ručně vynutit, čímž získáte ještě prosvětlenější fotky, které ale tolik neodpovídají realitě.

Další testovací snímky naleznete v tomto porovnání s iPhonem XS

Ultra širokoúhlý snímač

Ultra širokoúhlý snímač letos dostal lepší optiku s lepší světelností (f/2.4 vloni vs f/1.8 letos). Kvalita je dostatečná, ve dne skvělá, v noci trochu horší. Je zajímavé, že kolikrát nastala situace, kdy by se už hodilo použít noční režim, ale telefon ho automaticky nenastavil a fotka byla příliš tmavá. Noční režim zde pak výrazně pomáhá. Fotky níže jsou foceny na automatické nastavení (tedy většinou právě bez nočního režimu).

Teleobjektiv

Posun z dvojnásobného na trojnásobný zoom v roce 2021 mi osobně přijde trochu málo. Android telefony měly trojnásobné přiblížení už v roce 2018 a dnes nabízejí 10násobný optický zoom. Výsledné snímky jsou nicméně kvalitní. Ačkoliv lze v noci poprvé použít noční režim i na tomto snímači, telefon velmi často stále použije pouze digitální výřez hlavního snímače, jelikož má zkrátka mnohem lepší světelnost. Přesto níže můžete vidět dvě noční fotky přímo z teleobjektivu.

Video

Nahrávání videa probíhá maximálně ve 4K při 60 snímcích za sekundu (fps). K dispozici je také slow motion 1080p až při 240 fps a nebo také HDR Dolby Vision záznam až do 4K 60 fps. Novinkou je letos podpora ProRes videa, tedy záznam téměř nekomprimovaného videa. Tato funkce ale není v tuto chvíli v systému iOS 15.0 dostupná, dorazí nejspíš až s verzí 15.1.

Druhou novinkou je záznam videa ve filmovém režimu, tedy možnost rozmazat pozadí za osobou nebo objektem. Na osobách to funguje slušně, na složitějších objektech již hůře. Zároveň pak platí, že na menší obrazovce telefonu tomu chyby v rozmazání mnohem více prominete, jelikož nejsou tolik vidět oproti sledování na velké televizi. Na sociální sítě se tedy toto rozmazání pozadí především u osob může skvěle hodit. Menším omezením je maximální rozlišení 1080p 30 fps. Ukázku na vinici s přeostřováním můžete vidět níže, přičemž právě přeostřování můžete měnit i poté při editaci.

Software

Operačním systémem je nový iOS 15, který nepřinesl příliš mnoho novinek. Potěší inovovaná aplikace Počasí, hezčí mapové podklady Apple Maps, vylepšený FaceTime s portrétním režimem a nebo propracovanější režimy soustředění (nerušit, spánek a další). Nakonec největší proměnou prošel prohlížeč Safari, který má nyní panel s adresou v dolní části a mezi otevřenými stránky se lze gestem přepínat. To je pěkné vylepšení a opravdu se naviguje internet zase o něco příjemněji.

Zhodnocení

Apple s iPhonem 13 Pro letos za mě přináší tři klíčové novinky – lepší výdrž baterie, plynulejší 120Hz displej a inovovaný fotoaparát. Výdrž baterie je vskutku impozantní a dva dny mírnějšího používání u mě nebyl problém. Jen to nabíjení by mohlo být rychlejší, stejně jako konektorem by mohlo být už USB-C. Displej je vynikající a 120Hz obnovovací frekvence dělá celý telefon plynulejší a pocitově rychlejší. Fotoaparát fotí zase o něco lépe především v noci, a to u všech snímačů. Jen trojnásobný teleobjektiv je sice na jablečné zařízení pokrok, ale takový Samsung Galaxy S21 Ultra má kromě něj i snímač s 10násobným optickým přiblížením.

Menší kritiku si jinak vynikající telefon zaslouží za jen o něco málo menší výřez v displeji, který bych tu radši už neviděl vůbec. Naopak návrat čtečky otisků prstů bych uvítal v dnešní době roušek. Nepotěší také vyšší hmotnost, ale zvyknete si. Potěšující zprávou je nicméně fakt, že je letos tento model iPhonu o tisícovku levnější. Pro majitele loňské dvanáctky nemá smysl kupovat letošní model. Pokud máte ale iPhone 11 Pro nebo starší, už si evoluční třináctku užijete a asi největší radost budete mít ze skvělé výdrže baterie.

Pro majitele loňského modelu 12 Pro nedává letošní třináctka moc smysl, zase tolik novinek nezískáte a nejspíš se vyplatí počkat na příští rok. Nabízí se pak otázka, zda neušetřit a nekoupit jen iPhone 13, který je o 6 tisíc levnější. Letos však s 6,1palcovým Pro modelem získáte výrazně více než vloni – 120Hz displej nebo lepší fotoaparát ve všech ohledech s ProRAW a ProRes. Záleží však na vašich preferencích, zda tyto funkce navíc potřebujete.

Klady:

Výborný displej se 120Hz frekvencí

Skvělá výdrž baterie

Fantastický fotoaparát

Velmi rychlý a neskutečně plynulý

Bezkonkurenční záznam videa

Zápory:

Jen zmenšený výřez v displeji už je dnes málo

Vysoká hmotnost

Absence čtečky otisků prstů

Pomalý Lighting s USB 2.0

Za zapůjčení iPhonu 13 Pro děkujeme Smarty.cz. Ten si můžete zakoupit ZDE

Náš podcast o tomto iPhonu:

 



