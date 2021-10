iPhone 13: posun k dokonalosti [recenze]

Na první pohled jsme se u letošního modelu iPhone 13 dočkali malých změn. Ve skutečnosti tomu tak je, v podstatě největší změnou je dvojnásobné počáteční úložiště. Pokud vlastníte iPhone 12, toto čtení pravděpodobně nebude pro vás. Na druhou stranu, čtenáři starších generací by se měli mít na pozoru, protože z mého pohledu je právě model 13 velmi zajímavou koupí. Ke všem souvislostem se snažím podrobně vyjádřit v následující recenzi.

Je potřeba být objektivní a nazývat věci pravými jmény. Věřím, že se nebudete zlobit, když prohlásím, že iPhone 13 je zkrátka model s přídavkem „S“, který známe například z dob iPhone 4 a 4S. „S“, jako „small update“. A přesně takto charakterizuji letošní „třináctku“, která navazuje na už tak skvělý loňský model. Dočkali jsme se tedy vylepšeného fotoaparátu, většího počátečního úložiště a drobné snížení ceny.

iPhone 13 začíná na ceně 22 990 Kč. Loňský rok byste se za podobnou částku dočkali 64GB varianty, dnes dvojnásobného úložiště (tj. 128 GB). Jen pro porovnání, nejlevnější iPhone 12 s 64GB úložištěm stojí 19 990 Kč. V prodeji jsou samozřejmě alternativy iPhone 13 mini nebo iPhone 13 Pro, které jsme rovněž otestovali.

Telefon má obecně stejný design jako jeho předchůdce. Jeho ploché hliníkové boky a přední a zadní tvrzené sklo působí stejně přitažlivě jako loni. Přitom je zařízení o 12 gramů těžší a o něco málo tlustší. Pokud byste ale iPhone 13 a iPhone 12 měli vedle sebe, rozdíly v hmotnosti a tloušťce nepoznáte – vyzkoušeno za vás.

Displej je velmi ostrý, živý a o něco málo jasnější než v případě loňské generace. Bohužel tu stále máme frekvenci 60 Hz, 120Hz displeje se dočkal pouze model Pro. 60 Hz je obecně pro iPhony standardem a za tuto cenu asi nemůžeme po Applu chtít, aby nám 120Hz frekvenci naservíroval i do modelů bez přídavku Pro. Byť si stále stojím za tím, že 120Hz displej by měl být v každém iPhonu nad cenu 19 000 Kč.

iPhone 13 má samozřejmě i nejnovější procesor A15 Bionic, který je opět o něco rychlejší než loňský A14 čip. Troufám si říci, že 128GB počáteční úložiště bude stačit většině uživatelů. Například já stále používám 64GB úložiště (iPhone 11 Pro), které mi stačí a mám k dispozici stále přes 20 GB prostoru. Osobně hodně sázím na cloudová řešení, konkrétně iCloud. Obecně je ale iPhone 13 jeden z nejrychlejších telefonů, které si nyní můžete pořídit.

Displej: 6,1″ Super Retina XDR (OLED) (460 ppi)

Procesor: Apple A15 Bionic

RAM: 4 GB

Úložiště: 128, 256 nebo 512 GB

Operační systém: iOS 15

Fotoaparát: duální 12Mpx zadní fotoaparát s OIS, 12Mpx přední fotoaparát

Konektivita: 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5, Lightning, ultra širokopásmové připojení a umístění

Voděodolnost: IP68 (6 metrů po dobu 30 minut)

Rozměry: 146,7 mm x 71,5 mm x 7,7 mm

Hmotnost: 174 g

iPhone 13: Design

U iPhone 13 došlo ke dvěma designovým změnám. Zaprvé, fotoaparáty na zadní straně jsou nyní uspořádány diagonálně namísto svisle. Zadruhé – a to je nejdůležitější – výřez v displeji je konečně o 20 % menší, a to i přesto, že stále poskytuje stejně skvělý TrueDepth a Face ID.

Upřímně řečeno, menší výřez nedělá tak velký rozdíl v každodenním používání. Na druhou stranu nejsem zastánce, že by Apple měl jít cestou úplné minimalizace výřezu – mně se tam líbí. Není nijak rušivý a navíc telefon působí originálně. Menší výřez jsem ale přeci jen ocenil, a to v případě používání aplikací s bílým pozadím v orientaci na výšku, jako je třeba Gmail nebo nativní aplikace Mail.

Drobné změny nastaly také v umístění hardwarových tlačítek, které jsou oproti iPhone 12 mírně odlišné. Vypínací tlačítko je na pravé straně v nižší poloze – to samé platí pro tlačítko vyzvánění a tlačítka hlasitosti na levé straně.

Obecně iPhone 13 nabízí stejně odolný displej CeramicShield, odolná skleněná záda a ploché okraje. Upřímně se mi tento design moc líbí, ale více mi sedí na iPhone 13 mini. Ploché hrany při velikosti iPhone 13 lehce řežou do dlaní. Po chvíli jsem si ale zvykl. Máme tu také stejnou odolnost proti vodě (IP68), jako v případě loňské generace. Osobně bych ocenil přítomnost Touch ID, protože Face ID s rouškami nefunguje dle mých představ. Dovedu si představit, že by iPhone nabízel Touch ID v displeji (případně v tlačítku napájení) a Face ID současně. Ačkoliv Apple tlačí důraz na funkci Apple Watch, která vám pomůže rychleji odemknout zařízení i s maskou, často se mi ale stalo, že iPhone 13 měl s touto funkcí problémy. Nakonec tuto chybu opravila aktualizace iOS, byť stále to není ono.

Nicméně, iPhone 13 je k dispozici hned v pěti barvách, konkrétně máte na výběr mezi růžovou, modrou, temně inkoustovou, hvězdně bílou a (PRODUCT)RED. Do mých rukou se dostala černá varianta. Ačkoliv je dle mého názoru nejelegantnější, nejvíce jsem zápasil s otisky prstů, které se na zadní straně usazovaly. Celkově je sklo magnetem na otisky prstů, o to hůř na tom je černá varianta. Čeká vás tedy neustálé utírání otisků, anebo koupě ochranného krytu.

Krátké shrnutí:

Díky menšímu výřezu je displej o něco více pohlcující.

Mírně odlišné umístění tlačítek => jsou lépe dostupná.

Růžová a modrá jsou výjimečné barvy.

iPhone 13: Displej

Jak jsem zmiňoval v úvodních odstavcích, iPhone 13 se bohužel nemůže pochlubit adaptivní obnovovací frekvencí 120 Hz. Tuto technologii podporuje pouze nejvybavenější model s přídavkem Pro. Přesto musím displej vychválit, protože se jedná o OLED panel a barvy jsou skutečně věrohodné. Konkrétně se jedná o Super Retina XDR Display, který je dokonce o 28 % jasnější než u iPhone 12; má také 800 nitů, zatímco iPhone 12 600 nitů.

Během mého testování jsem si nevšiml, že by rozdíl v jasu byl tak dramatický. V porovnání ale s iPhone 11 Pro nebo dokonce s modelem Xs byl rozdíl dramatičtější. Displej je mimochodem velmi dobře čitelný také na přímém slunečním světle. Troufám si říci, že celková kvalita zobrazení je i nadále hvězdná. Displej dokáže vykreslit detaily, což je perfektně vidno v případě nové upoutávky na Matrix Resurrections.

Krátké shrnutí:

Jasnější displej je snadněji čitelný na přímém slunci.

Skvělé barvy a kontrast.

iPhone 13: Fotoaparáty

Fotoaparáty iPhone 13 nabízejí mnohem více než jen nové diagonální uspořádání čoček. Širokoúhlý fotoaparát nyní sbírá o 47 % více světla než v iPhone 12, a to díky většímu fotoaparátu s 1,7μm pixely. Dalším plusem je, že ultraširokoúhlý fotoaparát nyní dokáže zachytit čtyřikrát více scény a jeho novější snímač poskytuje lepší výkon při slabém osvětlení spolu s menším šumem.

Pokud nejste fanouškem obvyklé teploty barev, se kterými iPhone pracuje – nebo chcete mít jen větší kontrolu nad fotografiemi – oceníte funkci Fotografické styly. V aplikaci Fotoaparát můžete nově přepínat mezi několika styly, včetně standardního, živého, bohatého na kontrast, teplého a chladného. Vyzkoušel jsem tuto funkci na sérii portrétů a ocenil jsem rozdíl mezi styly. Například režim bohatého kontrastu způsobil, že záběr vypadal méně zamlženě, zatímco živé nastavení způsobilo, že rostliny byly zvýrazněny spolu se stromem v pozadí. Přepnout na jeden z efektů za běhu není tak snadné, protože jsem musel klepnout na nastavení a poté vybrat požadovaný styl. Líbí se mi ale, že si vůbec nějaký styl mohu přizpůsobit.

Obecně se mi zdá, že iPhone 13 je na stejné úrovni, jako iPhone 12. Výrazné změny vnímám během aktivního nočního režimu. Zatímco některé výsledky iPhone 12 byly neostré, iPhone 13 zachytil jasnější detaily. Zprvu se mi příliš nelíbila práce s barvami během nočního režimu. Kolega Míra, který testoval varianty Pro a mini, může potvrdit, že fotografie byly „divné“ – až příliš chladné. Vše ale opravila aktualizace softwaru. Celkově se mi výsledky fotografií u iPhone 13 líbí a jsem spokojen.

Hlavní snímač

Ultraširokoúhlý

Hlavní snímač – noční režim

Ultra širokoúhlý – noční režim

Zoom

Krátké shrnutí:

Jasné a barevné výsledky.

Ultraširokoúhlý fotoaparát poskytuje více scén a vylepšený noční režim.

Fotografické styly vám poskytují větší kontrolu nad obsahem.

iPhone 13: Výkon a A15 Bionic

Oproti A14 Bionic nenabízí letošní nový procesor dramatický nárůst výkonu, přesto se jedná o nejrychlejší čip v jakémkoli telefonu na trhu. Stejně jako A14 Bionic nabízí A15 6jádrový CPU a 4jádrový GPU, ale nyní je k dispozici 16jádrový Neural Engine pro strojové učení a AI, oproti 8 jádrům u předchozí čipové sady. Apple tvrdí, že CPU iPhone 13 je až o 50 % rychlejší než konkurence, zatímco GPU zvládne vykreslování grafiky o 20 % rychleji. Než se pustíme do srovnávacích testů, myslím, že je důležité poznamenat, jak rychlý je tento telefon při každodenním používání.

Ve hře, jako je Genshin Impact, byly animace a částicové efekty naprosto plynulé. V praxi jsem se nesetkal ani jednou s nedostatkem výkonu, a že jsem se opravdu snažil. V aplikaci Geekbench 5 získal telefon skóre 4 129 a 1 684. To je podstatně lepší než 3 859 a1 593, které získal iPhone 12, a ničí také Galaxy S21, které získalo 3 302 a 1 048.

Ohromil mě i výkon grafiky. V benchmarku 3DMark Wild Life dosáhl nový iPhone 55,9 snímků za sekundu. To je jen o něco více než iPhone 12 (51 snímků za sekundu), ovšem Galaxy S21 Ultra dosáhl pouze 33 snímků za sekundu.

Krátké shrnutí:

A15 Bionic je opět nejrychlejší čip na trhu.

Výrazně zlepšený výkon strojového učení.

iPhone 13: Výdrž baterie a nabíjení

Apple během představení telefonu uvedl, že vydrží až o 1,5 hodiny déle než loňský model, a to především díky větší baterii, efektivnějšímu displeji a čipu A15 Bionic. V praxi je výdrž baterie standardní, připravte se na nabíjení každý den. Osobně jsem při použití s telefonem dosahoval na hodnoty kolem 7 hodin zapnuté obrazovky. Výdrž je rozhodně lepší než na mém iPhone 11 Pro, a o chlup lepší než na iPhone 12, který v našem testu dosáhl zhruba 5 hodin.

Mrzí mě, že iPhone 13 nabízí stejnou rychlost nabíjení jako doposud. S 20W Apple nabíječkou zvládnete nabít polovinu baterie za zhruba 30 minut. Telefonu by ale slušel větší výkon. Otázkou ale pak je, zda by nedocházelo k přehřívání baterie, čímž by se postupně ničila. A stále tu máme maximální výkon bezdrátového nabíjení standardem Qi 7,5 W. Na 15W rychlost se dostanete jen s MagSafe nabíječkou. Konkurenční telefony tohle zvládají o mnoho lépe. Škoda.

iPhone 13: iOS 15

Operační systém iOS 15 přináší některá vítaná zlepšení, z nichž mnohá se zaměřují na sdílené zážitky. FaceTime má vylepšený zvuk a čistší rozhraní a poslední aktualizace umožňuje poslouchat hudbu nebo sledovat filmy nebo televizní pořady s přáteli nebo rodinou. Aplikace Zprávy přináší novou sekci „Sdíleno s vámi“ pro fotky, články a další, aby bylo snazší sledovat všechny různé odkazy, které vám přátelé posílají.

Osobně oceňuji novou funkci Focus v iOS 15, která vám umožňuje filtrovat oznámení podle toho, co právě děláte. A samotná oznámení byla vylepšena a doplněna o nové souhrnné zobrazení, abyste nebyli zahlceni neustálými upozorněními.

Mezi další přednosti systému iOS 15 patří přepracované Safari, plnohodnotnější aplikace Počasí a vylepšená aplikace Mapy s více podrobnostmi a lepším zobrazením silnice. V neposlední řadě tu máme Live Text, který rozpozná text v reálném čase prostřednictvím fotoaparátu.

Zhodnocení

iPhone 13 skutečně přináší drobné změny a vylepšuje to, co již bylo pro většinu lidí nejlepším řešením. Obzvláště se mi líbí delší výdrž baterie. Nedoporučoval bych, aby majitelé loňské generace přecházeli na řadu iPhone 13. Naopak vlastníte-li starší modely, například iPhone 11, iPhone 13 stojí minimálně za zvážení.

Troufám si tvrdit, že mnoho lidí nebude lákat menší výřez v displeji. Co na iPhonu 13 skutečně vyniká, je fotoaparát. Výkon při slabém osvětlení je nyní ještě lepší a funkce výpočetní fotografie, jako je režim Cinematic a fotografické styly, napínají svaly A15 Bionic způsoby, které jdou nad rámec standardů. Jsem také upřímně rád, že Apple zdvojnásobil počáteční úložiště na 128 GB. Do budoucna bych rád viděl rychlejší nabíjení – ať už přes USB-C nebo MagSafe – a také 120Hz displej.

Sečteno a podtrženo, iPhone 13 je fantastický telefon a zvyšuje laťku toho, co si myslíte, že telefon s fotoaparátem dokáže.

Klady:

Výkonný čip A15 Bionic

Vylepšený fotoaparát

Vylepšená výdrž baterie

Zdvojnásobena základní velikost úložiště

Výřez v displeji je menší

Displej – podání barev

Zápory:

Jen 60Hz displej

Limitovaná rychlost bezdrátového nabíjení

Přítomnost Lightning portu – uvítal bych USB-C

