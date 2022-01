Apple Car: první 3D rendery založené na patentech

Jedna z britských společností, konkrétně Vanarama, se pustila do odvážné práce. Představila totiž svou vizuální představu o tom, jak by mohlo vypadat první elektrické vozidlo Applu. Designově / konstrukčně se společnost inspirovala u již představených produktů, tj. iPhony, MacBooky a dalšími Apple produkty. Vše pak designéři zkombinovali se skutečně registrovanými patenty a vytvořili 3D rendery, na které se společně podíváme.

Apple je ohledně téma elektrického vozu velmi uzavřený, takže je otázkou, zda se takového vozidla dočkáme. Skutečnosti tomu nasvědčují, není to tak dávno, co vytvořil specializovaný tým a veřejně inzeroval pracovní pozice. Koncept vytvořený Vanaramou je tedy čistě spekulativní. Rendery ukazují na kupé SUV, které jsou založeny na registrovaných patentech Applu.

Můžeme vidět například registrované patenty na plně otáčející se dveře, čímž se interiér vozidla promění do „obývacího pokoje“. Obecně pak konstrukce bez sloupků vytváří pocit, že se do vozu bude nastupovat velmi pohodlně a snadno.

Mezi další inspirované patenty patří dveře, které poskytují větší flexibilitu pro pohyb cestujících a nakládání zavazadel. Máme tu také naklápěcí okna, která zvyšují prostor pro hlavu při nastupování. Vnitřní prvky se rovněž zakládají na patentech, zahrnují Siri zabudovanou do části řízení a bezproblémovou, plně přizpůsobitelnou palubní desku a samozřejmě obrazovku navigace.

Celý design je pak inspirovaný současnými nebo staršími Apple produkty, jako jsou výsuvné kliky dveří připomínající tlačítka iPhonu, a mřížka podobná síťovině (inspirace u Macu Pro). Prostory pak doplňují elegantní nakousnutá jablka, která svítí – znáte ze starších MacBooků. Analytici stále uvádí, že vozidlo bude představeno do příštích čtyř let.

