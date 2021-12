Snapchat a Facebook stále sledují uživatele iOS i přesto, že uživatelé sledování nepovolili

Zdroj: xda-developers.com

Začátkem letošního roku představila společnost Apple v rámci systému iOS 14.5 funkci App Tracking Transparency (ATT), volně přeloženo Transparentní informování o tom, co aplikace sleduje. Doplněk zaměřený na ochranu soukromí byl však poprvé oznámen již minulý rok během konference WWDC20. ATT dává uživatelům možnost rozhodnout se, zda chtějí, aby je aplikace sledovaly v jiných aplikacích a na webových stránkách za účelem zobrazení reklamy na míru. Když uživatel sledování vypne, tak vývojáři aplikací nesmějí od uživatelů požadovat, aby si sledování znovu zapnuli, a nesmějí jim za to nabízet výhody. Report však poukázal na skutečnost, že služby jako Facebook a Snapchat stále sledují uživatele iOS i přesto, že se odhlásili, a to díky mezeře v pokynech společnosti Apple.

Právní klička pro monetizaci uživatele

Jak uvádí Financial Times, některé služby jako Facebook a Snapchat našly kreativní způsoby, jak sledovat uživatele iPhonů. Mezera v pokynech společnosti Apple to vývojářům umožňuje, i když uživatelé sledování v nastavení zakážou. Zpráva uvádí, že jde o „tzv. veřejné tajemství, které umožňuje společnostem řídit se mnohem volnějším výkladem kontroverzních zásad ochrany osobních údajů“. Pokyny zmiňují, že vývojáři aplikací „nesmějí získávat údaje ze zařízení za účelem jeho jednoznačné identifikace“, takže někteří vývojáři shromažďují spíše anonymizované signály skupin uživatelů, než aby shromažďovali osobní identifikační údaje. Tyto společnosti pak údaje těchto skupin prodávají inzerentům, a ti sledovaným skupinám zobrazují reklamy na míru.

Společnost Snapchat informovala své investory, že prodává údaje svých 306 milionů uživatelů inzerentům, evidentně se svým počínáním nijak netají. Facebook mezitím prohlásil, že pracuje několik let na snaze sledovat uživatele anonymizovaným způsobem, a to například i po vzoru společnosti Apple, která právě před několika měsíci přišla s novinkou ATT. Výsledkem tedy je, že i když máte v nastavení iPhonu sledování zakázáno, je velká pravděpodobnost, že několik aplikací, které používáte, vás tak či onak stále sleduje, a to při dodržení pokynů společnosti Apple. Sledování by však nemělo vést k jednoznačné identifikaci dat ve spojitosti s konkrétním uživatelem.

Zdroje: xda-developers.com, ft.com



