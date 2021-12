Apple vydává další aktualizace, tentokrát iOS 15.2 RC 2 a macOS 12.1 RC 2

Apple pouhé tři dny po vydání RC verzí (iOS 15.2 a macOS Monterey 12.1) připravil další nové aktualizace, tentokrát pouze pro vývojáře. Konkrétně iOS 15.2 RC 2 a macOS 12.1 RC 2 si můžete nyní stáhnout z webu Apple Developer Center nebo jako OTA aktualizaci. Nutno podotknout, že iOS 15.2 RC 2 je k dispozici pouze pro zařízení iPhone 13 a iPhone 13 Pro.

Společnost Apple původně oznámila celkem tři novinky – detekci potenciální možnosti zneužívání dětí v rámci iCloud fotek, aktualizaci Siri a právě zmiňovanou bezpečnostní novinku v aplikaci Zprávy. Do systému iOS 15.2 se nakonec dostala pouze aktualizace pro Zprávy. Její funkce spočívá v tom, že aplikace Zprávy bude upozorňovat na sexuální obsah v přijímaných a odesílaných fotografiích. Tato funkce nebude ve výchozím nastavení povolena. Rodiče jí mohou aktivovat prostřednictvím funkce Rodinné sdílení.

Pokud bude tato funkce aktivní a obdrží-li dítě fotografii, která bude obsahovat nahotu, tato fotografie bude rozmazaná. Dítě bude varováno a budou mu předloženy informace, jak s takovým obsahem naložit. Fotografii si ale bude mít možnost následně zobrazit. Stejná ochrana bude fungovat i v případě, že se dítě bude pokoušet odeslat fotografii obsahující nahotu, nebo jiný sexuální obsah. Apple chtěl původně v takových případech upozornit rodiče v případě, že by bylo dítě mladší 13 let. Na základě negativní odezvy od toho ale nakonec upustil. Primárně se Apple chce zaměřit na lepší osvětu mladistvých v případě, že takový obsah přijmou, nebo budou chtít odeslat.

Samozřejmě zde vystupuje otázka, jak je to s ochranou soukromí. Společnost Apple může pomocí svých algoritmů analyzovat obsah fotografií. Společnost ale deklaruje, že komunikace ve Zprávách je i v tomto případě stále zabezpečena end-to-end šifrováním. Uživatelé iPhone 13 Pro také získali nové tlačítko pro ruční zapnutí nebo vypnutí režimu Makro.

Pokud jde o macOS Monterey 12.1, systém umožňuje SharePlay na FaceTime a opravuje několik chyb, ale Universal Control zůstává nedostupný.

Zdroj: 9to5mac.com

