9 nejlepších aplikací pro Windows, které vám pomohou s monitoringem zaměstnanců [sponzorovaný článek]

Stále více společností přechází kvůli pandemii na práci z domova. Práce z domova je nyní tím nejlepším způsobem, jak pečovat o zdraví zaměstnanců a zároveň předcházet krachu firmy. Většina vlastníků společností však nikdy takový způsob práce nepoužila a neví, jak vzdálené zaměstnance monitorovat.

Aplikace pro Windows, které vám pomohu monitorovat činnost vašich zaměstnanců

Vzdálené monitorování práce se může hodit, pokud chcete nechat členy vašeho týmu pracovat na dálku. Může vám pomoci zkontrolovat jejich efektivitu, docházku a produktivní čas a také odhalit flákače a opozdilce. Pojďme se podívat na nejlepší software pro monitorování zaměstnanců.

CleverControl

Pokud jde o sledování zaměstnanců při práci z domova, je CleverControl jedním z nejlepších řešení vůbec. Je to výkonný software pro monitorování vzdálené plochy, který vám z jakéhokoliv zařízení a z jakéhokoliv místa umožní vědět, co vaši zaměstnanci právě dělají. Tento software pro monitorování zaměstnanců je založen na cloudu a umožňuje vám prohlížet nově zaznamenaná data na vašem online účtu. Vše, co potřebujete pro kontrolu efektivity zaměstnanců a statistiky docházky, je připojení k internetu a přihlášení ke svému účtu CleverControl.

Tento software pro monitorování počítače nabízí výkonné funkce: keylogging, nahrávání obrazovky, živé sledování, vzdálená nastavení, ovládání schránky, monitorování Skype a další. Software zaznamenává čas strávený tou či onou činností a zobrazuje vám statistiky v grafech. Kromě toho aplikace zachycuje snímky obrazovky při všech důležitých událostech, jako je kliknutí pravým tlačítkem a změna okna, a pomocí webové kamery a mikrofonu dokáže zaznamenávat aktivitu v blízkosti zařízení. CleverControl navíc zaznamenává aktivní a neaktivní čas zaměstnanců, což vám umožní odhalit lenochy a odměnit tvrdou práci.

Cena: začíná na 3 USD za uživatele/měsíc.

Spyrix Employee Monitoring

Tento software pro sledování času zaměstnanců s pořizováním snímků obrazovky je druhou aplikací na našem seznamu díky své spolehlivosti a funkcím. Spyrix nabízí vzdálené sledování času zaměstnanců, pořizování snímků obrazovky, ovládání chatu, nahrávání webu a používání aplikací a také živé sledování obrazovek počítače. Aplikace je také dobrá pro vyžádání zpráv o činnosti každého zaměstnance na pracovišti. Dále aplikace nabízí vzdálená nastavení, jako je odinstalace, nastavení funkcí, ovládání webové kamery a další.

Stejně jako CleverControl i tento sledovací nástroj zachycuje snímky a ukazuje, zda jsou členové týmu na pracovišti. Spyrix odesílá inteligentní zprávy na váš online účet a umožňuje vám zajistit, aby byl vzdálený tým produktivní. Mimochodem, pokud chcete zlepšit efektivitu svého týmu, můžete mu také posílat zprávy o jeho každodenních aktivitách.

Cena: začíná na 3 USD za uživatele měsíčně a nabízí bezplatnou zkušební verzi.

Teramind

Aplikace nabízí mnoho chytrých řešení pro podniky, jako je zabezpečení koncových bodů a monitorování aktivity uživatelů, stejně jako software pro monitorování hardwaru počítače pro sledování vzdálených týmů. Software umožňuje zaznamenávat navštívené adresy URL, stisknuté klávesy, používané aplikace a mnoho dalšího. Kromě toho s tímto softwarem pro monitorování obrazovky můžete vyšetřovat nezákonné činnosti členů týmu, jako je únik dat. Aplikace umí zaznamenává videa činností zaměstnanců, stejně jako zvuk a uživatelské relace.

Kromě toho vám tento nástroj umožňuje vybrat aplikace a weby, které považujete za produktivní, a zkontrolovat, jak členové vašeho týmu tyto aplikace používají. Poskytuje vám živý obrázek o tom, co vaši zaměstnanci dělají během pracovního týdne, a identifikuje vysoce výkonné nebo odhaluje flákače kontrolou zpráv o jejich nečinnosti vs. aktivní době.

Cena: závisí na plánu a počtu monitorovaných zařízení, například za sledování 5 uživatelů zaplatíte 125 $ měsíčně. Aplikace nabízí 1 týdenní bezplatnou zkušební verzi.

WorkPuls

Monitorovací řešení WorkPuls vám umožní maximálně využít čas vašich zaměstnanců. Umožňuje vlastníkovi společnosti zobrazit, jaké aplikace a webové stránky členové týmu používají nebo navštěvují během pracovní doby individuálně, v týmu nebo na úrovni společnosti. WorkPuls může také pořizovat snímky obrazovky v nastaveném časovém období nebo spouštěné podezřelými aktivitami týmu. Kromě toho můžete kontrolovat nečinnost a aktivní čas každého zaměstnance, sledovat docházku, přijímat zprávy o všech aktivitách uživatelů a mnoho dalšího.

Tato aplikace uchovává data vaší společnosti po dobu 2 let, takže máte přístup k zaznamenaným protokolům po dobu až 24 měsíců. Bude vám také zasílat upozornění způsobená neefektivními aktivitami nebo podezřelými akcemi. WorkPuls nabízí dva režimy — stealth a viditelný, takže pokud chcete skrýt svou monitorovací aplikaci před uživateli počítačů, nebudete s tím mít problém.

Cena: začíná na 4,80 $ za uživatele měsíčně účtované ročně.

Hubstaff

Hubstaff je také dobré řešení, když hledáte software pro monitorování obrazovky zaměstnanců, pokud jde o funkce a jednoduché uživatelské rozhraní. Nabízí vše, co potřebujete k řízení svého podnikání. Za prvé, má inteligentní systém sledování času, který na dálku zaznamenává činnost týmu a umožňuje vám prohlížet zprávy, abyste zvýšili produktivitu vaší společnosti. Monitorovací aplikace dále sleduje adresy URL, webové stránky, aplikace a vytváří snímky obrazovky, které vám umožní zkontrolovat, zda zaměstnanci pracují z domova. Společnost také nabízí mobilní aplikaci pro sledování času, která zaznamenává polohu GPS vašeho týmu.

Aby bylo řízení vaší firmy jednodušší, má aplikace vestavěný mzdový systém. S ním můžete nastavit mzdové sazby pro zaměstnance a automaticky odesílat platby na základě hodin odpracovaných během tohoto výplatního období. Mezi další užitečné funkce softwaru Hubstaff patří plánování týmu, sestavy, správa úkolů, sledování času offline, fakturace, integrace s více než 30 aplikacemi třetích stran.

Cena: Prémiový plán stojí 10 $ na uživatele měsíčně a nabízí bezplatnou 14denní zkušební verzi.

Kickidler

Kickidler nabízí software pro monitorování v reálném čase, který vám také může pomoci sledovat zaměstnance společnosti na home officu. Má výkonné řešení pro sledování času, které kontroluje, kdy zaměstnanci začínají a přestávají pracovat, zaznamenává jejich produktivní a neproduktivní čas a dává vám na dálku přehled o tom, co dělají. Zaznamenané protokoly jsou pro vaše pohodlí znázorněny v grafech a metrikách.

Aplikace také zaznamenává počítačové obrazovky, takže můžete kdykoliv kontrolovat aktivity zaměstnanců. Jak víte, záznamy obrazovky se také hodí, pokud potřebujete dokázat, že ten či onen člen týmu provedl na pracovišti nějaké nezákonnou činnost. Kromě toho software zaznamenává všechny stisky kláves vašeho týmu.

Cena: závisí na počtu uživatelů a délce předplatného. Obvyklá možnost licence na jeden rok vás bude stát 4,58 $ na uživatele/měsíc.

Veriato

Veriato je další software pro monitorování obrazovky zaměstnanců, který tvoří tento seznam. Již nyní je celosvětově velmi populární díky svým nahrávacím funkcím. Toto sledovací řešení monitoruje sociální aplikace, online vyhledávání, navštívené adresy URL, odeslané a přijaté e-maily, spuštěné aplikace, síťová připojení, stahování a přenos souborů, úhozy, využití USB a tiskárny atd. Pokud potřebujete sledovat vzdálený tým, je lepší vybrat software Veriato Vision. Sleduje produktivitu zaměstnanců pracujících v kanceláři i z domova.

Podle vývojářů vám software ukazuje nejvíce a nejméně produktivní členy, posílá vám upozornění v reálném čase, když zaměstnanci tráví pracovní dobu neefektivně, a zobrazuje data v přehledných grafech. Nabízí také filtrování webu, nahrávání snímků obrazovky s přehráváním videa a týdenní zprávy o produktivitě.

Cena: 1letá licence pro bezplatná zařízení stojí 150,00 $.

WorkAuditor

WorkAuditor může být méně populární než jiné aplikace ze seznamu, ale je to také výkonný nástroj pro sledování, pokud jde o monitorování vzdálených zaměstnanců. Zaznamenává snímky obrazovky, stisknutí kláves, činnosti tiskárny a USB, události schránky, konverzace v chatu, navštívené webové stránky a adresy URL, využití aplikací a mnoho dalších. Software je založen na cloudu a umožňuje vzdálené sledování prostřednictvím online účtu z jakéhokoliv zařízení, takže můžete sledovat své zaměstnance na cestách, ať jste kdekoli.

Aby se zlepšila vaše produktivita, WorkAuditor zasílá denní a týdenní zprávy o efektivitě vašeho týmu. Umožňuje také blokovat aplikace, Facebook, Twitter nebo některé neproduktivní webové stránky, aby se zkrátil čas, který zaměstnanci na pracovišti ztrácejí.

Cena: 1letý plán stojí 99,95 $ za ks.

DeskTime

Tento nástroj pro sledování času nabízí některé užitečné funkce, jako je sledování URL, aplikací a sociálních sítí, pořizování snímků obrazovky a automatické sledování produktivity. Kromě toho vám umožňuje vytvářet a sdílet zprávy CSV, abyste svým klientům přesně sdělili, kolik času váš tým strávil na jejich projektech.

DeskTime také nabízí integraci s mnoha aplikacemi třetích stran, jako je Asana, Jira, GitLab, Trello, kalendář atd. To vám pomůže zjednodušit pracovní postup vaší společnosti. Společnost se stará o bezpečnost svých klientů a ukládá vaše data na serverech TIER III a nabízí bezpečnostní šifrování a ochranu přihlášením a heslem. Aplikace vám umožní snadno sledovat váš vzdálený tým.

Cena: K dispozici je bezplatná verze pro 1 plochu. Za verzi pro musíte zaplatit 5,94 $ za uživatele měsíčně.



