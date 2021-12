Huawei FreeBuds Lipstick – první dojmy

Huawei FreeBuds Lipstick; Zdroj: Dotekománie

Huawei před nějakou dobou představil nová sluchátka FreeBuds Lipstick, která již na první pohled zaujmou unikátním designem krabičky. Jak napovídá již samotný název Lipstick, jedná se o rtěnku. Ta v tomto případě ale neukrývá rtěnku, po otevření pouzdra v ní najdeme sluchátka. Jedná se doslova o FreeBuds 4, jen v červené barvě. Jelikož již více než rok denně používám FreeBuds 3 (recenze) neodpustím si také mezigenerační srovnání.

Nejen módní doplněk

Začněme trochu netradičně. Během telefonátu o poskytnutí sluchátek mi bylo řečeno, že pokud jsou sluchátka nová, po otevření krabičky také příjemně voní, čemuž jsem nevěnoval pozornost. Jakmile jsem ale krabičku otevřel a přičichl si, sluchátka opravdu zavoněla. Nejedná se ale o tzv. vůni novoty, ale opravdu jakýsi slabý náznak vůně rtěnky.

Po konstrukční stránce po dvou dnech nemám sluchátkům vůbec co vytknout. Vše perfektně drží, lícuje a nevrže. Zkrátka zpracování na vysoké úrovni odpovídající poměrně vysoké ceně. Samotná krabička není jen skvěle vyrobená, ale hlavně pak opravdu vypadá jako dámská rtěnka. Čistý vzhled narušuje jen proužek v barvě mědi, který překrývá jednu celou hranu. Ke sluchátkům se dostanete po sundání víčka, které je vzhledem ke konstrukci odnímatelné. Jediné, co bych zde vytkl je nepříliš jasná orientace pozice. Jedinými indikátory jsou logo výrobce a USB-C na spodní straně pro nabíjení.

Jak jsem psal výše, jedná se o totožná sluchátka jako v případě FreeBuds 4, jen v červené barvě. Už při prvním nasazení do ucha mě velmi mile překvapilo, jak se sluchátka oproti předchozí generaci zmenšila a do ucha tak sednou ještě o kus lépe. Osobně jsem fanda spíše peckových sluchátek, komfort při používání tak jedině pochválím. Každému ale tvar do uší sedět nemusí, to je ale typická vlastnost všech peckových sluchátek. Přibyla zde také nová gesta, jejich fungování více přiblížím v podrobné recenzi.

Výdrží stále za konkurencí

Jestli něco u FreeBuds 3 byla výrazná slabina oproti konkurenci, jednoznačně se jednalo o výdrž. Bohužel, o moc lépe na tom nejsou ani nové FreeBuds Lipstick, potažmo FreeBuds 4. Výrobce udává výdrž 4 hodiny bez aktivního ANC, což můžu potvrdit. Se zapnutým ANC by pak výdrž měla klesnout na 2 a půl hodiny, přičemž nabíjecí pouzdro by mělo energii doplnit až 4,5 krát.

Zvuk

K mému velkému překvapení je zvukový projev oproti předchozí generaci sluchátek naprosto odlišný. Huawei se v tomto případě zaměřil spíš na nižší frekvence, které výrazně zesiluje. Přehrávaný obsah je tedy mnohem, opravdu mnohem basovější, což někomu může sedět, mně ale více vyhovuje zvukový profil FreeBuds 3, které v základu mají vyváženější zvuk. Jasně, pro příznivce elektronické hudby je to skvělá zpráva, pro příznivce rockové a instrumentální hudby se jedná spíš o negativum. Přímo v aplikaci AI Life si lze ale funkcí Zvýraznění výšek zvukový profil upravit, což jsem udělal a zvuk mi poté sedl mnohem více.

Ach ta cena

FreeBuds Lipstick jsou na našem trhu již dostupná, jejich cena ale míří opravdu vysoko. Výrobce si za ně řekne sebevědomých 5 499 Kč, což na první pohled nemusí být extrémně moc. Musíme ale vzít v potaz fakt, že se jedná o identická sluchátka jako FreeBuds 4, která momentálně stojí pouze 2 499 Kč. Rozdíl je tedy 3 tisíce korun, připlatíte si tak doslova jen za unikátní design ve tvaru rtěnky.

Více podrobnějších informací, jako výdrž baterie s aktivním ANC, nová skvělá gesta nebo co na ně říká mé okolí již brzy v podrobné recenzi.



