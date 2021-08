Nokia XR20 – odolný tank překvapil, ale trochu jinak [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nokia si drží své postavení na současném trhu se smartphony. Dnes se jedná o již jediného výrobce, který nabízí smartphony v rámci programu Android One. To znamená, že systém je bez jakékoliv nadstavby a je ve své čisté podobě, byť několik vychytávek od výrobce obsahuje. Nokia XR20 je takovým mobilem, ale zároveň se jedná o první odolný smartphone, který si rovnou vysloužil dvě certifikace. Navíc bylo použito nejodolnější sklo od společnosti Corning. Při prvním pohledu na specifikace byste si řekli, že největší slabinou bude procesor, ale zkušenost mám zcela jinou. Naopak Nokia XR20 má jiný podstatný nedostatek, který se jen tak nevyřeší, možná až u další generace.

Bytelný, ale s podstatným nedostatkem

Už při prvním uchopení máte pocit, že držíte v ruce bytelný smartphone, který už nepotřebuje jakýkoliv obal. Řekl bych, že společnost jednoduše vyrobila mobil, vzala obal a zapustila do něj celé zařízení. Samozřejmě to myslím s nadsázkou. Nokia XR20 na mě působí jako tank potažený gumou. Ostatně, co jiného čekat od mobilu, který je určen do náročných podmínek.

Smartphone nemá standardní výbavu v podání tlačítek. Kolébka hlasitosti je zde poměrně standardní a vypínací tlačítko je obohaceno o čtečku otisků prstů. Navíc na horní straně mobilu je červené programovatelné tlačítko, na které můžete navázat dvě události, respektive i spuštění nějakým aplikací. Levá strana obsahuje další tlačítko, ale to je uzamčeno jen na použití Google Asistenta. Změnit funkcionalitu nejde, což považuji za podstatné mínus. Nejde mi o další programovatelný prvek, ale spíše o to, že se jedná o nejlepší tlačítko na mobilu. Jediné je dostatečné vystouplé a najdete ho pohmatu velmi rychle. Navíc je stisk jistý a víte, že jste tlačítko zmáčkli.

Tím se dostávám k podstatnému problému. Od odolného smartphonu bych čekal, že tlačítka budou vystouplejší s jistým stiskem. Horní je ale poměrně zapuštěné a nedokáži si představit, jak ho někdo mačká v rukavicích nebo člověk, který pracuje rukama a nemá v nich takový jemný cit. To samé se týká vypínacího tlačítka. Je značné zapuštěné a mnohdy jsem musel použit nehet, abych ho domáčkl. Zřejmě došlo k zapuštění kvůli integrované čtečce otisků prstů, aby se jen tak nepoškodila. Mám ve zvyku při odkládání mobilu zmáčknout vypínací tlačítko, aby zhasl displej, ale čtečka zareagovala rychleji a znova odemkla zařízení. Po nějaké době jsem si zvykl na tuto vlastnost, ale i tak příliš velké zapuštění mi dělá stále problémy s nalezením vypínacího tlačítka. Mnohdy je to pokus omyl.

Samotná čtečka otisků prstů je více méně přesná, ale vzhledem k horšímu nahmatání jsem raději na mobilu zapnul dodatečné způsoby rozpoznávání. S mobilem se dá sžít, jen to chce více cviku a odpuštění některých vlastností. Jen si říkám, jestli Nokia XR20 prošla nějakým testováním v praxi. Pro mě je nevýraznost hlavních tlačítek dost podstatným nedostatkem u takového mobilu.

Nokia XR20 je vybavena otvorem v levém spodním rohu pro případné poutko. Jedná se o praktický prvek a věřím, že tuto možnost ocení. Ostatně firma asi neměla na výběr, když na tento mobil asi nebudou existovat obaly, když vlastně jeden je přímo součástí mobilu.

Mobil má výbornou úpravu povrchu. Sice se jedná o měkčí plast, ale díky povrchové úpravě jen tak nevyklouzne, ani když máte mokré ruce. Konstrukce je kovová, což je znát na bocích mobilu. Na zadní straně je fotomodul dostatečně chráněn vystouplou hranou.

Displej neurazí

Zobrazovací panel má Full HD+ rozlišení a byla použita LCD technologie. Zázraky nečekejte, není zde ani vyšší obnovovací frekvence, ale u takového mobilu by byla k ničemu, jen by došlo k vyšší spotřebě energie. Displej je chráněn sklem Victus, což je nejodolnější produkt společnosti Corning pro smartphony.

Na přímém denním světle je vše dostatečně čitelné a neměl jsem s tím nějaké větší problémy. Jde ale znát, že se jedná o LCD panel. Spíše bych volil OLED panel, který by měl lepší barvy a při okrajích by neměl neduhy podsvícení.

Sice stereo, ale

Vždy mě potěší, když výrobce nasadí u mobilního telefonu stereo reproduktory. Nokia XR20 není výjimkou a těšil jsem se, že si vychutnám i multimediální obsah. Reproduktory jsou vskutku hlasité, ale nesmíte to přehnat. Jakmile nastavíte zvuk na vyšší úroveň, ztrácí se kvalita. Postrádají čistotu a také basy. Na druhou stranu, když mobil oznámí příchozí hovor nebo notifikaci, budete o tom vědět, i když budete v hlučnějším prostředí.

Baterie standardní, ale překvapí

Baterie má kapacitu 4700 mAh, což na dnešní dobu není nic překvapujícího, když mobily mají běžně i 5000 mAh. I tak jsem nečekal nějaké závratné výsledky. Nakonec Nokia XR20 celkem mile překvapila, jelikož jsem se dostal běžně na dva dny provozu, přičemž SoT (čas zapnutí obrazovky) běžně překračoval sedm hodin. Takové výsledky jsou zřejmě díky kombinaci optimalizace systému a samotného procesoru, který spadá do nižší kategorií a neřekne si o tolik energie. Netuším, jaké budou hodnoty výdrže na jedno nabití, kdyby byl mobil připojen k síti páté generace, kterou podporuje.

Co se týče nabíjení, tak umí překvapit ještě před tím, než začnete doplňovat energii. Připravte se totiž na to, že Nokia XR20 nemá standardně nabíječku v balení. Tu si musíte buď dokoupit nebo použít jakoukoliv jinou, kterou máte doma. Naštěstí díky konektoru USB C jsem mohl používat i nabíječku od notebooku. Nokia XR20 podporuje 18W technologii, ale bonusem navíc je zde také bezdrátová technologie (až 15W). Ostatně tento způsob jsem používal nejčastěji a neměl jsem problém s nabíjením ani ve stojánku. Cívka nabíjení je dobře umístěná.

Snapdragon překvapil

Když slyším, že mobil má procesor série Snapdragon 400 od Qualcommu, snížím své očekávání na minimální úroveň a připravím se na zasekávání systému, případně na horší práci, když se instalují aplikace nebo se aktualizují. Zde ale výrobce použil nejnovější model Snapdragon 480 s přímou podporou 5G sítí a už při prvotní inicializaci celého smartphonu jsem byl pozitivně překvapen. Sice mobil instaloval jednu aplikaci za druhou, tak jsem mohl ovládat Nokii XR20 bez jakýchkoliv problémů, zasekávání nebo nějakých jiných neduhů.

Snapdragon 480 má dostatek výkonu i na takto náročnou činnost. Samozřejmě jsem ho vyzkoušel i na hraní příležitostných her a ani zde neměl nějaké problémy s nedostatkem výkonu. Otevírání aplikací je dostatečně rychlé, zasekávání systému se nekonalo a po nějaké době jsem zapomněl, že je Nokia XR20 vybavena procesorem nižší kategorie.

HMD Global obhajovalo použití Snapdragonu 480 hlavně tím, že bude mít nejdelší softwarovou podporu. Ostatně Nokia XR20 má slíbené bezpečnostní aktualizace na dobu 4 let, což je rozhodně pozitivní informace. Bonusem navíc je tříletá záruka na samotný mobil, což je nestandardní.

Celkově nemám výtku k výkonu Nokie XR20, dostačovala na každodenní používání. I focení bylo pohodlné. Jen prostě Snapdragon 480 nevypadá dobře ve specifikacích mobilu, který má cenu nastavenou nad hranici deseti tisíc korun. Zkušenost je ale pozitivní.

Specifikace Nokia XR20

displej: 6,67 palců, Full HD+, 20:9, Corning Gorilla Glass Victus

procesor: Snapdragon 480

RAM: 4/6 GB

úložiště: 64/128 GB + microSD

Android 11

Foťák: zadní – 48 MPx, f/1,79 13 MPx, ultra širokoúhlý přední – 8 MPx

USB C, 3.5mm jack

MIL-STD 810H, IP68

stereo reproduktory, čtečka otisků prstů na boku

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS, Galileo, GLONASS/A-GLONASS, Beidou, QZSS, NavIC, NFC

rozměry: 171,64 x 81,5 x 10,64 mm, 248 gramů

baterie: 4630 mAh + 18W nabíjení, 15W bezdrátové nabíjení

Android One

Jak již bylo řečeno v textu výše, Nokia XR20 je mobil zapadající do kategorie Android One. Nabízí se tedy čistý systém Android 11 s nativními aplikacemi od Googlu. Je zde pár aplikací předinstalovaných, ale není to taková hrůza jako u jiných značek. V nastavení mobilu najdete nejrůznější vychytávky, jako je možnost nastavení programovatelného tlačítka, možnost používání stereo reproduktorů, dvojité poklepání a další drobnosti, které mohou zjednodušit používání mobilu.

Sice se mobil ještě plně neprodává, tak dostal za dobu recenzování dvě aktualizace. Dostal i v čas srpnovou bezpečnostní aktualizaci. Soudím, že si výrobce nechal záležet na optimalizaci, jelikož vše funguje plynule, nic se neseká, nepadají aplikace.

Foťáky poslouží

Jestli chcete fotomobil z kategorie odolných zařízení, tak budete marně hledat na současném trhu. Takové zařízení neexistuje. Nokia XR20 i tak umí vykouzlit poměrně dostačující snímky. Za dobrého světla lze docílit o velmi kvalitních výtvorů. Hlavní foťák nabízí 48MPx rozlišení a zároveň poslouží o pro dvojnásobný digitální zoom. Samozřejmě lze docílit i vyšší přiblížení, ale kvalita jde rapidně dolů. Druhý foťák poslouží pro ultra širokoúhlé snímky.

Aplikace pro focení je dostatečně rychlá, neseká se a focení jde rychle. Co mě ale překvapilo, je samotné natáčení videa. Nokia XR20 má k dispozici pokročilý režim, kde si můžete nastavit spoustu možností, a také je zde kino režim, ale vše je zamknuto na Full HD rozlišení. Můžete si jen vybrat mezi 30 nebo 60 snímky za sekundu. HD volba zde chybí a milovníci 4K budou zklamáni. I tak asi bude Full HD dostačovat majiteli tohoto mobilu.

Zhodnocení Nokia XR20

Měl jsem obavy z používání novinky Nokia XR20, jelikož specifikace zmiňovaly Snapdragon 480. Používání mobilu mě ale přesvědčilo, že se jedná o dostatečně dobrý procesor a nabízí adekvátní výkon. Už po prvních hodinách používání jsem změnil názor a rozhodně se nejedná o nevýhodu tohoto modelu. Bohužel Nokia XR20 má poměrně zásadní nedostatek, který se týká hlavních tlačítek. Vypínací je nevýrazné a samotná čtečka otisků prstů je někdy až moc rychlá, takže se mi nepodařilo zhasnout displej a zamknout mobil. Jeho nalezení je také o trpělivosti a o jemném citu v prstech. Programovatelné je sice o něco výraznější, ale jeho umístění při takto velkém mobilu je celkem nepraktické. Navíc na rychlé zmáčknutí jsem spíše používal nehet.

Co mě potěšilo, je rozhodně bezdrátové nabíjení, které je dobře vyřešeno a podporuje až 15 W. S tím je také spojeno další plus Nokie XR20, tím je výdrž na jedno nabití. Jen tak se mi nepodaří dosáhnout u kdejakého mobilu na 7 hodin zapnuté obrazovky a dva dny používání. Sice jsem nemohl testovat odolnost, ale z používání věřím, že Nokia XR20 vydrží trochu drsnější zacházení. Jen je nutné pamatovat, že displej je chráněn stále sklem, sice odolným, i tak bych si dával pozor.

Nokia XR20 má sice nějaké nedostatky, ale kde dnes najít odolný mobil s podporou bezdrátového nabíjení, 4 roky aktualizací, tříletou zárukou a čistým systémem Android? Pokud vám jde právě o tyto vlastnosti, tak Nokia XR20 je jasnou volbou. Jen je škoda vyšší ceny, ale to je celkem běžné u odolných mobilů.

Plusy

bezdrátové nabíjení

výborná výdrž na jedno nabití

odolnost

poutko

Mínusy

zapuštěná tlačítka v konstrukci

sice stereo, ale nezvládají vysokou hlasitost

až moc velký

běžný zobrazovací LCD panel



Domů » Články » Nokia XR20 – odolný tank překvapil, ale trochu jinak [recenze]

reklama reklama