WhatsApp přináší přesun historie z iOS na Android [aktualizováno]

Aktualizováno 3. 9.

Společnost WhatsApp oficiálně představila funkci pro přesun historie chatů z iOS na Android. Týká se to také hlasových zpráv, fotografií a videí. Vše se děje bez uložení dat do cloudu, přičemž potřebujete kabel, konkrétně s konektory USB-C a Lightning. Zatím je novinka dostupná jen v jednom směru a jsou podporovány telefony společnosti Samsung s Androidem 10 a novějším. U iOS není nějaké omezení. WhatsApp dodává, že se brzy funkcionalita dostane na další smartphony s Androidem a také se připravuje i opačný přesun dat.

Aktualizováno 18. 8.

Nová funkcionalita pro přesun historie komunikace společně s mediálním obsahem se začíná objevovat v aplikaci WhastApp ve verzi 2.21.160.16 pro iOS, navíc se jedná o beta verzi. Bohužel novinka ještě není v testování u Android aplikace. Web wabetainfo dodává, že je potřeba ještě aplikace Switch to Android. Stále asi platí, že funkce bude prvně dostupná pro Samsung zařízení s minimální verzí Android 10. Dá se předpokládat, že novinka bude dostupná kolem datumu přímého prodeje nových Samsung mobilů. Kdy se dostane na všechna zařízení a kdy bude dostupná funkcionalita pro přesun z Androidu na iOS, není známo.

Původní článek 12. 8.

WhatsApp pracuje nějakou dobu na možnosti migrace historie komunikace z iOS na Android a naopak již nějakou dobu. Zatím nevíme, kdy se novinka objeví u všech uživatelů, ale jedna skupina bude zvýhodněna a dostane tuto funkci napřed, zřejmě v rámci marketingové kampaně.

Přesun historie na jiný mobil

Samsung v tomto týdnu představil nové ohebné smartphony a také hodinky. Právě u Galaxy Watch4 jde vypozorovat silnou vyjednávací pozici této společnosti. Operační systém od Googlu nese označení Wear OS powered by Google a navíc na hodinkách je v základu asistent Bixby, přičemž Google Asistent má dorazit později. V rámci vylepšení podpory zřejmě došlo k navázání užší spolupráce s WhatsApp, díky čemuž jsme se dočkali nové funkce na přesun komunikace z jednoho smartphonu na druhý.

První dojmy z nového Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3

V rámci představování novinek totiž Samsung představil možnost přesunu historie chatů z iOS zařízení na nové modely Galaxy Z. WhatsApp potvrdil tuto skutečnost a dodal, že možnost migrace bude dostupná pro smartphony značky Samsung minimálně s Androidem 10. I tak přesun nebude nějak moc pohodlný.

V případě zálohy chatů na iOS, vše se ukládá do iCloud, u Androidu do Google Disku. Takže se nabízí jen přesun pouze mezi mobily se stejným operačním systémem. V případě novinky, která se týká zatím jen Samsung mobilů, je zapotřebí použít kabel s USB C a Lightning konektorem. Zde se jednoduše počítá spíše s migrací uživatelů z iPhonů na Samsung mobily. WhatsApp dodává, že novinka bude dostupná v horizontu týdnů. Bohužel jsme se již nedozvěděli, kdy bude dostupná pro všechny uživatele nezávisle na značce zařízení.

