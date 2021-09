Realme GT Master Edition – mistr v rychlosti o tisícovku levněji, jen do zítřejší půlnoci! [sponzorovaný článek]

Jediný den zbývá do ukončení slevové akce na telefony Realme GT Master Edition, tak na co ještě čekáte? Jen do zítřejší půlnoci jej Smarty nabízí o tisícovku levněji.

Realme GT Master Edition o tisícovku levněji

Nový Realme GT Master Edition vyniká hlavně svým netradičním designem. Na výběr jsou tři barevné varianty, za nimiž stojí světově uznávaný designér Naoto Fukasawa. Telefon má co nabídnout také z hlediska hardwarových specifikací. Srdcem zařízení je procesor Snapdragon 778G 5G (max. 2,4 GHz).

O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se stará operační paměť s kapacitou 8 GB (lze navýšit ještě o dalších 5 GB virtuální paměti), což je více než dostatečné pro náročnější multitasking. Přední linii zastupuje Super AMOLED displej s frekvencí 120 Hz od Samsungu o velikosti 6,43 palců a doplňuje jej fotoaparát s rozlišením 32 MPx.

Celkově pak telefon nabízí trojitý zadní fotoaparát 64+8+2 MPx, 5G, 4G/LTE, čtečka otisků prstů, odemykání obličejem, stereo reproduktory, Dual SIM, čtyři navigační systémy (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo), NFC, 4 300 mAh baterii s 65W rychlým nabíjením (0-100 % = 33 min).

Vše pak završuje naprosto lidová cena. Jen do zítřejší půlnoci totiž Realme GT Master Edition koupíte o tisíc korun levněji, tedy za 9 490 Kč (běžně 10 490 Kč). Realme GT Master Edition najdete ZDE.

Klíčové vlastnosti:

netradiční kufříkový design by Naota Fukasawa (šedá varianta)

exkluzivní režim pouliční fotografie

64Mpx hlavní snímač fotoaparátu

32Mpx selfie snímač od Sony

120Hz AMOLED displej od Samsungu

výkonný a pokročilý Qualcomm Snapdragon 778G 5G procesor

65W nabíjení

až 5 GB virtuální RAM



