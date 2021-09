KUMI uvádí na trh dvoje nové sportovní hodinky [sponzorovaný článek]

Moderní technologie nestojí na místě, stále více nositelných zařízení na ruce se stává chytřejšími a oblíbenějšími a získávají funkce chytrého telefonu. Naproti novým technologiím jde naproti nová značka chytrých hodinek KUMI.

Naposledy představila značka nové společnost KUMI svůj vlajkový model chytrých hodinek KUMI GT5 s podporou telefonních hovorů přes Bluetooth. Ten se stal skutečným objevem na trhu chytrých zařízení.

Hlavní předností chytrých hodinek KUMI GT5 je bezesporu funkce podpory telefonního seznamu a hovorů přes Bluetooth. To znamená, že majitel tohoto příslušenství má možnost přijímat nebo uskutečňovat hovory a vést konverzaci se svým protějškem přímo ze zápěstí, aniž by musel vytahovat mobilní telefon z kapsy nebo tašky. Hodinky KUMI GT5 mají velký hlasitý reproduktor a mikrofon, hlas vychází přímo z hodinek. Je čistý a hlasitý, to je opravdu pohodlné řešení pro hovory.

Hodinky mají navíc odolné pouzdro z hliníkové slitiny s ochranou proti vodě a prachu podle normy IP68, která umožňuje používat hodinky ve vodě v hloubce 50 metrů. Kromě toho je zařízení schopno monitorovat každodenní zdravotní stav, konkrétně srdeční tep, hladinu kyslíku v krvi a stav spánku. Na závěr dodejme, že hodinky KUMI GT5 mají na výběr několik vyměnitelných ciferníků, unikátní neonové osvětlení kolem displeje a výdrž baterie až 6 dní.

Zářivé barvy nových hodinek KUMI M1

Druhým modelem chytrých hodinek, který společnost představila, jsou chytré hodinky s jasným designem a sportovním mottem na řemínku – KUMI M1.

Hodinky jsou vyrobeny z hliníkového pouzdra a mají podporu pro hovory a oznámení přes Bluetooth. Jednou z hlavních vlastností gadgetu je přítomnost baterie s kapacitou 320 mAh, která umožňuje zapomenout na nabíjení po dobu 10 dnů a užívat si tak nepřetržitého používání zařízení. Jak se na sportovní doplněk sluší, disponuje KUMI M1 všemi sportovními funkcemi a každodenním sledováním spánku a aktivity.

Společnost KUMI také nabírá 10 uživatelů, kteří budou testovat produkty značky s cílem zlepšit uživatelské zkušenosti. Chcete-li se dozvědět více informací a připojit se, klikněte na tento odkaz.

reklama reklama