Nová značka KUMI rozdává chytré hodinky [sponzorovaný článek]

Na trhu nositelných zařízení máme nového hráče, značka KUMI, která byla doposud známá jen v Číně pro své chytré hodinky, sluchátka, fitness náramky a rychlonabíječky se rozhodla vstoupit na mezinárodní trh s elektronikou.

KUMI zve zahraniční fanoušky elektroniky, aby vyzkoušeli nové top modely chytrých hodinek, konkrétně KU2 Plus, GW16T, GT5 a N8. Podívejme se podrobněji na každý model chytrých hodinek.

KUMI KU2 Plus

KUMI KU2 Plus jsou vybaveny 1,69palcovým dvojitě zakřiveným displejem a jejich 200mAh baterie vydrží 5–7 dní nepřetržitého používání. Hodinky podporují monitorování kyslíku v krvi, a dokonce zvládnou změřit tělesnou teplotu v reálném čase a umí sledovat až 24 sportovních režimů. Cena hodinek je kolem 1000 Kč.

KUMI GT 5

KUMI GT5 působí jako ideální společník nejen ve sportu, ale i v životě, protože ve svých vlastnostech mají podporu pro hovory a zprávy. To znamená, že můžete slyšet partnera a odpovědět mu, aniž byste museli používat svůj smartphone. Hodinky také podporují monitorování srdeční frekvence a hladiny kyslíku v krvi a krytí IP68 vám umožní hodinky používat v jakékoli situaci. KUMI GT5 má na výběr z více vyměnitelných ciferníků. Cena hodinek je kolem 1200 Kč.

KUMI GW16T

KUMI GW16T je skutečně jedním z oblíbených produktů v Číně pro svou vynikající kvalitu a vzhled. Model chytrých hodinek GW16T má vodotěsné pouzdro a všechny moderní funkce chytrého příslušenství. Hodinky jsou vybaveny 1,3palcovým HD IPS dotykovým displejem s rozlišením 240 x 240 pixelů. Tento model hodinek má baterii 220 mAh, která umožňuje zařízení vydržet až 7 dní a též disponují několika sportovními režimy, včetně chůze, běhu, jízdy na kole, badmintonu, basketbalu, stolního tenisu, fotbalu a plavání. Cena hodinek je kolem 780 Kč.

KUMI N8

KUMI N8 je jedinečný produkt, který kombinuje chytrý fitness náramek a bezdrátová sluchátka. N8 je vybaven 0,96palcovým AMOLED displejem s vysokým rozlišením a rozlišením 160 x 80 pixelů. Kapacita baterie je 220 mAh, což umožňuje zařízení pracovat až 7 dní nepřetržitého používání a plné nabití trvá 2,5 hodiny. Hodinky podporují více sportovních režimů, Bluetooth 5.0 a mají také upozornění na textové zprávy a hovory. Cena sluchátek je kolem 750 Kč.

Soutěž o hodinky a sleva na nové produkty

Na oslavu sezónního výprodeje na AliExpress od 24. do 28. srpna bude KUMI prodávat své špičkové hodinky za speciální cenu ve svém oficiálním obchodě na AliExpressu. Například chytré hodinky KUMI GW16T v tou dobou možné zakoupit pouze za 550 Kč a KU2 Plus za 700 Kč. Nabídka bude platit pouze 4 dny (od 24. do 28. srpna). Hodinky si můžete přidat do nákupního košíku hned teď, abyste byli informováni o zahájení slevy.

KUMI také obdaruje 10 uživatelů, aby testovali značkové produkty s cílem zlepšit uživatelský komfort. Pro více informací a zapojení se do soutěže, můžete navštívit oficiální web KUMI.

Zdroj: KUMI

