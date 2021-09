Galaxy S22 Ultra a S22+ na prvních renderech

Galaxy S21 Ultra; Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung představil nejnovější ohebné smartphony, které se těší většímu zájmu. Dříve jsme se dočkali ještě novinek série Note, ale Samsung se rozhodl pro ukončení této řady. Místo toho přidal podporu pro stylus S Pen u jiných modelů. Dnes se ale objevily neoficiální rendery dvou nadcházejících top modelů, díky kterým může odhadovat, že Note mobil bude pokračovat v podobě Galaxy S22 Ultra.

Galaxy Z Fold 3 – nebojí se vody ani stylusu [recenze]

Galaxy S22 Ultra a Galaxy S22+

Rendery jsou vytvořeny na základě uniklých CAD schémat a opět jsme se již dočkali od známého zdroje @OnLeaks, který zpravidla ukáže velmi přesnou podobu toho, co nakonec bude představeno. Je nutné ale počítat, že samotné rendery nemusí být naprosto přesné. Galaxy S22 Ultra bude mít dedikovaný slot na stylus S Pen, jak ukazují rendery. Kromě toho Samsung změní podobu zadního modulu s foťáky, který bude mít netradiční podobu. Na podobu novinky se můžete podívat ve videu níže.

Je zvláštní, že tento model má trochu ostřejší rysy, zejména při pohledu na další uniklou podobu, tentokrát modelu Galaxy S22+, který můžete vidět na videu níže. I zde @onleaks vytvořil rendery na základě uniklých dat. S22+ bude více zaoblený a bude vycházet z designu současných modelů.

U obou novinek bude 120Hz displej samozřejmostí, ale letos se asi dočkáme navíc rychlejšího nabíjení přes USB C. Spekuluje se konkrétně o hodnotě 65 W. Zadní strany mají nabídnout hlavní 50MPx snímač. Dle dostupných informací nemáme očekávat integrovanou kameru v displeji, bude zde jen otvor ve středové části.

Vzhledem k tomu, že Galaxy S22 Ultra má zcela nový design, tak bychom mohli tento model spíše pojmenovat jako Note smartphone, jen zařazený s novým názvem do série S. Nyní si musíme počkat na první úniky, které se zajisté co nevidět objeví. K představení nové generace by mělo dojít na začátku příštího roku.

Zdroje: gsmarena.com, digit.in, 91mobiles.com



Domů » Články » Galaxy S22 Ultra a S22+ na prvních renderech

reklama reklama