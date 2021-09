Další verze Androidu zřejmě neponese číslo 13

Fotka od andrekheren z Pixabay

Google vydal pátou a poslední beta verzi chystaného Androidu 12, byť očekáváme ještě nějakou drobnou aktualizaci. K představení stabilní verze by mohlo dojít již 30. září společně s uvedením nových Pixelů 6. Již nyní se ale začínají objevovat náznaky další verze Androidu a zřejmě neponese označení 13.

Návrat ke starému systému?

Jednotlivé systémy se dají identifikovat také podle úrovně API pro vývojáře. Android 12 nese API 31, přičemž Android 11 měl API 31, atd. Jen API 20 souviselo se speciálně modifikovanou verzí Androidu 4.4 pro chytré hodinky. Komunita již zaznamenala přípravy API 32. Dalo se předpokládat, že se bude jednat o Android 13, který by měl mít interní kódové označení Tiramisu.

Komunitě se podařilo najít části kódu v rámci AOSP (Android Open Source Project), které přisuzují API 32 systému Android 12 sc-v2. Navíc některé reference poukazují, že Android 13 bude mít API úrovně 33. Jednalo by se tedy o skok dvou úrovní. Mnohé tak vedou tyto informace k názoru, že další verze Androidu ponese označení 12.1.

Budeme si muset počkat, co vlastně Google udělá a jestli představí Android 12.1. Otázkou je, kdy by se měl objevit, ale je možné, že na tuto variantu nebudeme muset čekat rok a k uvedení by došlo na začátku příštího roku. Naposledy měl Android číslo definované desetinným místem u osmé verze, konkrétně se jednalo o Android 8.1.

