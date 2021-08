YouTube testuje picture-in-picture pro iOS [aktualizováno ]

Už nějakou dobu Youtube testuje a vyvíjí možnost sledování videa v plovoucím mini přehrávači. Až nyní nabízí k vyzkoušení tuto funkci, ale je dostupná jen pro předplatitele Youtube Premium. Funkci je nutné aktivovat v experimentálních funkcí na webu. Navíc je testování dostupné jen do 31. 10. 2021. Následně se funkce asi dočkají všichni, kdo si platí Youtube Premium.

Funkce Picture-in-Picture je pro majitele iPadu k dispozici od operačního systému iOS 9. Apple funkcionalitu také poprvé implementoval do iOS 14. YouTube však tuto funkci nikdy nepodporoval, což je škoda, protože uživatelé nemohou sledovat videa při používání jiných aplikací. To se v budoucnu může ale změnit, protože YouTube pracuje na nové aktualizaci.

Podle některých zpráv na Twitteru se uživatelům pomalu zobrazuje funkce Picture-in-Picture, která je k dispozici v nejnovější iOS verzi aplikace. Další uživatelé uvádějí, že tato funkce funguje jen u některých videí. To by mohlo znamenat, že společnost je stále ve fázi testování a vývoje. Zahraniční server 9to5mac pak potvrdil, že tato funkce je skutečně testována s malou skupinou uživatelů.

Jakmile máte povolenou funkci, můžete sledovat video i ve chvíli, kdy budete v zcela jiné aplikaci. Video se na obrazovce, řekněme, vznáší. Okno vznášejícího se videa samozřejmě můžete libovolně zvětšovat, zmenšovat, přesouvat a nebo schovat do strany, přičemž zvuk stále běží.

Problém může být, že YouTube zatím omezuje přehrávání videa na pozadí v systému iOS pouze na předplatitele YouTube Premium. Za zmínku rozhodně stojí, že letos si uživatelé iOS 14, iPadOS 14 a tvOS 14 budou moci poprvé vychutnat YouTube videa ve 4K HDR. Apple začal podporovat kodek VP9 společnosti Google.

Zdroj: 9to5mac.com

