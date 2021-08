Redmi ještě letos může představit top modely

Redmi již několikrát naznačil příchod řady K50, přičemž poslední spekulace naznačují, že nové vlajkové telefony by mohly nabídnout procesor Snapdragon 895. To znamená, že bychom se telefonů dočkali až koncem prosince, případně začátkem ledna 2022.

Redmi má ale v rukávu ještě další dva relativně schopné smartphony, které dorazí ve druhé polovině tohoto roku. Leaker Bald Panda na Weibo uvedl, že Redmi pracuje na zařízení s procesorem Snapdragon 800, 120Hz OLED displejem, 5 000mAh baterií a 3násobným teleobjektivem s 30násobným zoomem.

Leaker také uvádí, že druhý telefon nabídne Dimensity 1100, 120Hz displej (neví se, zda OLED nebo LCD) a 5 000mAh baterii s podporou 67W nabíjení. Tento model by měl být velmi podobný Redmi Note 10 Pro. Nicméně, první zařízení vypadá docela zajímavě, protože současná řada Redmi telefonů se Snapdragonem 800 postrádá teleobjektivy a nabízí menší baterie.

Další zajímavým tvrzením je, že Redmi v roce 2022 chystá zakřivené obrazovky, selfie kamery pod displejem a podporu 100W nabíjení.

Zdroj: androidauthority.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!