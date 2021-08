HTC se stále může potápět v horké vodě kvůli špatnému řízení obchodní divize se smartphony, i přesto to vypadá, že se věci zlepšují. Ještě důležitější je, že tchajwanská společnost je připravena uvést na trh další zařízení se systémem Android, konkrétně HTC A100.

Pravděpodobně si říkáte, že půjde o další smartphone. Nemáte pravdu, protože se má jednat o levný tablet spadající do nižší až střední třídy. S touto informací přišel indický leaker @yabhishekhd a uvedl, že HTC A100 rozhodně nebude lákavým zařízením z hlediska hardwaru. Specifikace lze ale přehlédnout, když hovoříme o tabletu s cenou nepřesahující 200 dolarů (cca 4 288 Kč).

HTC A100 by měl být poháněn procesorem Spreadtrum T618. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se údajně postará operační paměť s kapacitou 8 GB a pro soukromá data bude připraveno 128GB vnitřní úložiště (v prodeji bude i varianta s 256 GB). Tablet má přijít s 10,1palcovým FHD displejem, duálním fotoaparátem (13 MPx + 2 MPx) a masivní 7 000mAh baterií.

Tablet pak bude pracovat s operačním systémem Android 11 a cena se bude pohybovat do 200 dolarů. Kdy ale tablet dorazí, není jisté. Navíc se nejedná o jediné zařízení, které HTC připravuje. Letos se máme dočkat ještě 5G smartphonů.

Zdroj: phonearena.com

HTC A100 bude levný tablet spadající až do střední třídy

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!