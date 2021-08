Honor Magic 3 nabídne pět zadních fotoaparátů

Už 12. sprna letošního roku lze očekávat příchod nového kousku pod názvem Honor Magic 3. Dokonce samotný generální ředitel společnosti sdílel částečný design telefonu. Konkrétně George Zhao měl předvádět schopnosti AI telefonu, které bude Magic 3 schopen nabídnout. Dokonce bude k dispozici až pět zadních fotoaparátů v M-formaci.

Zachycený telefon na obrázku níže je logicky schován v předvýrobním pouzdře, takže cílem bylo skrýt design telefonu. Stále ale vidíme pět kruhů pro fotoaparáty, mikrofon pro audio zoom, duální LED blesk (dole a nahoře).

Telefon se objevil také v pětiminutovém videu, které samotný Honor zveřejnil na čínské sociální síti Weibo. Jednou z novou funkcí telefonu bude tišší vyzvánění, které se aktivuje v případě, že se uživatel dívá na displej. To by mohlo být užitečné v situacích, kdy je vyžadována větší míra soukromí.

Honor Magic 3 bude také prvním smartphonem, který nabídne Snapdragon 888 Plus. Co se fotoaparátů týká, měli bychom očekávat kombinaci 50 MPx + 3x 64 Mpx + ToF snímač nebo 2 MPx snímač hloubky.

Zdroj: gsmarena.com

