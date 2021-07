Jetpack Joyride míří do Apple Arcade

Pamatujete si mobilní hru Jetpack Joyride? Poprvé jste si ji mohli zahrát už v roce 2011. Čas opravdu letí, ovšem Jetpack Joyride tu s námi stále je. A bude i nadále, protože Halfbrick Studios oznámilo, že se vrací do služby Apple Arcade.

Za 10 let si mobilní hru stáhlo více než 750 mil. uživatelů napříč všemi herními platformami a předplatitelé Apple Arcade si nyní mohou znovu užít zábavu s Jetpack Joyride+ na iPhonu a iPadu.

Skate City také dostává zásadní aktualizaci v rámci Apple Arcade s novou úrovní Tokia inspirovanou olympiádou. Tato hra pochází od Snowman, výrobce populárních sandboardových her „Alto’s Adventure“ a „Alto’s Odyssey“.

Snowman říká, hráči budou moci bruslit v nejrůznějších čtvrtích a slavných bruslařských místech a zažít jedinečnou identitu Tokia. Tokio bude obsahovat více než 60 výzev v režimech Free Skate a Challenge, spolu s novými designy balíčků, aktualizovaným oblečením ve skate shopu a novými originálními písněmi, které se rozšíří o populární soundtrack.

Zdroj: macrumors.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!