HarmonyOS 2: veřejná beta také pro Honor telefony

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že Honor je nyní zcela nezávislou společností, většina telefonů před rozdělením je stále podporována firmou Huawei. Proto se teď spousta kousků dostala do veřejného seznamu týkající se podpory operačního systému HarmonyOS 2.

Od této chvíle mohou majitelé Honor 30, 30 Pro a 30 Pro+ společně s Honor V30 a V30 Pro požádat o beta aktualizaci HarmonyOS 2. Uživatelé tak budou moci nový systém otestovat a předat případně společnosti zpětnou vazbu. Na seznamu jsou také tablety Honor Play4 Pro a Honor V6 (pouze ten s číslem modelu KRJ-W09, KRJ-AN00A).

Zdá se také, že Huawei bude schopno dosáhnout svého nastoleného cíle 100 mil. zařízení s operačním systémem HarmonyOS do konce letošního roku. Už nyní tento systém používá přes 80 mil. uživatelů.

Zdroj: gsmarena.com

