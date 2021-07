Apple Music pro Android dostává Spatial Audio a bezztrátový stream

Společnost Apple nedávno aktualizovala svou aplikaci Apple Music pro Android. Ovšem vynechala několik nových funkcí, na které řada uživatelů čekala. Například nebyla k dispozici podpora bezztrátového streamovaného zvuku, a dokonce ani Spatial Audio. Zahraniční server Engadget přišel s novou informací, že technologický gigant začal pomalu zavádět nové vysoce kvalitní možnosti streamování hudby, ačkoliv nejsou v poznámkách k vydání aplikace zmíněny.

Společnost poprvé oznámila, že tyto možnosti streamování zpřístupní předplatitelům bez dalších poplatků již v květnu letošního roku. V podstatě díky těmto novinkám budete mít kvalitní zvuk jako u Tidal HiFi nebo Amazon Music HD. Apple uživatelé se těchto novinek dočkali už v červnu, ale jsou omezeny na určitá alba. Apple přislíbil, že umožní snadné vyhledání obsahu Dolby Atmos pomocí seznamů skladeb a speciálních odznaků, a uvedl, že bezeztrátové streamování nakonec přijde do celého katalogu se 75 mil. skladeb.

Abyste si mohli tyto nové pohlcující zážitky z poslechu užít, budete muset použít kompatibilní reproduktory nebo sluchátka. AirPods a Beats s čipem H1 nebo W1, stejně jako reproduktory nejnovějších iPhonů, iPadů a Maců, budou s prostorovým zvukem Dolby pracovat. Bezztrátový zvuk mezitím vyžaduje kabelové připojení a nebude fungovat s bezdrátovými zvukovými zařízeními.

