Instagram si pohrává s placenými Příběhy

Instagram si dost často pohrává s novými funkcemi a možnostmi napříč celou službou. Například nedávno začal testovat možnost vkládání odkazů do Příběhů, přičemž by funkce mohla být dostupná pro všechny. Jedná se spíše o další drobnost, ale podařilo se objevit, že se pracuje na zásadnější novince, která by mohla být placená.

Exkluzivní Příběhy pro fanklub

Není to tak dávno, co jsme se dočkali novinky Super Follow na Twitteru, což je určitá forma placeného odběru u konkrétních účtů. Za měsíční poplatek dostanete exkluzivní obsah. V podstatě jde o variaci Patreonu. Ukazuje se, že Instagram pracuje na podobné funkci, která nabídne v první řadě exkluzivní Příběhy.

Novinka bude fungovat poměrně jednoduše. Tvůrce obsahu bude moci nabídnout za měsíční poplatek exkluzivní obsah jen pro členy fanklubu. V tuto chvíli víme jen o Příbězích, které se budou zobrazovat předplatitelům. Ty budou odlišeny od ostatních Příběhů fialovou barvou. Pakliže člen fanklubu bude prohlížet tento exkluzivní obsah, nebude si moci jej někam uložit, a dokonce bude deaktivována funkce pro pořizování snímků obrazovky. Nebude fungovat ani záznam obrazovky, tedy běžný bez úpravy nebo zásahu do Androidu.

Instagram potvrdil, že se pracuje na funkci Exkluzivních Příběhů, ale již neuvedl jakékoliv další informace. Dle vyjádření je vše zatím rozpracováno a funkce se ani netestuje u vybraných účtů. Adam Mosseri, ředitel Instagramu, mimo jiné uvedl, že si pohrávají s nejrůznějšími nápady, přičemž se chtějí soustředit na video obsah. Máme se dočkat větších možností a také upraveného uživatelského prostředí.

Nebude se jednat o jediné novinky. Adam navíc uvedl, že je zde velká konkurence v podobě TikToku a Youtube. Z jeho slov vyplývá, že chtějí nasadit mnoho novinek a soustředit se také na tvůrce obsahu, aby služba mohla lépe konkurovat. Otázkou je, jestli výše uvedené placení bude dostatečně lukrativní a lákavé pro uživaítele. Co se týče monetizace, tak se zatím neuvažuje o placené verzi Instagramu.

