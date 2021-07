Galaxy Watch 4 na nových renderech

Očekáváme, že jihokorejský technologický gigant Samsung velmi brzy představí své nové chytré hodinky Galaxy Watch 4. Těch bychom se měli dočkat už na MWC 2021 (Mobile World Congress), které se bude konat od 28. června 2021. Nejprve se mělo za to, že Samsung uvede na trh dvoje hodinky – Galaxy Watch Active 4 a Galaxy Watch 4. Podle nejnovějších informací se ale zdá, že půjde pouze o jedno zařízení.

Pokud jde o design hodinek, Galaxy Watch 4 vypadají velmi podobně současné generaci Galaxy Watch 3. Podle leakerů by hodinky měly dorazit ve dvou velikostech – 40 a 44 mm. K dispozici budou specifikace jako odolnost proti vodě 5ATM, odolnost MIL-STD-810G, Gorilla Glass DX + a GPS.

Pravý okraj Watch 4 pokrývá dvojice hardwarových tlačítek. V prodeji budou hodinky v barvách, jako je černá, stříbrná, tmavě zelená a růžově zlatá. Předchozí spekulace naznačovaly přítomnost 5nanometrového procesoru. Pokud jde o operační systém, chytré hodinky budou fungovat na platformě Tizen-Wear OS.

Zdroj: gizmochina.com

