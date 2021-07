Chytrý náramek Fitbit Luxe přichází na český trh [aktualizováno]

Elegantnější chytrý náramek Fitbit Luxe byl představen takřka před třemi měsíci a nyní přichází na český trh za cenu 4 190 Kč. K dostání je u vybraných prodejců a na oficiálních stránkách výrobce. Spolu s náramkem obdrží zákazníci 6měsíční předplatné Fitbit Premium zdarma, kde uživatelé najdou: „Skóre zvládání stresu s dopadem fyzické aktivity na schopnost těla zvládat stres, spánkové vzorce, které poskytují informace jak spánek a noční neklid ovlivňují zvládání stresu.“

Fitbit stále produkuje chytré náramky a hodinky pod svou značkou a více méně pozorujeme propojení s Googlem jen na úrovni služeb a softwarových vychytávek. Dnes jsme se dočkali představení nového luxusnějšího náramku Fitbit Luxe.

Společnost vyzdvihuje hlavně elegantnější design, který by se mohl zalíbit ženám. Samozřejmě se nabízí fitness funkce, mezi kterými nacházíme nepřetržité sledování tepové frekvence, okysličení krve, ušlou vzdálenost (disponuje GPS), sledování nejrůznějších aktivit a dokonce je zde sledování menstruačního cyklu.

Fitbit Luxe nabízí nástroje pro ovládnutí stresu, meditace, dechová cvičení, monitorování spánku a samozřejmě nesmí chybět i běžné funkce jako podpora notifikací. Tento náramek již podporuje rychlejší párování se smartphonem pomocí funkce Fast Pair (Android).

Fitbit ve specifikacích také uvádí, že se Fitbit Luxe hodí i pro plavání. Co se týče výdrže na jedno nabití, tak je zde uvedena výdrž pěti dnů. Bohužel není k dispozici funkce Fitbit Pay pro bezkontaktní placení v obchodech. Kromě běžných verzí Fitbit Luxe, existuje také speciální edice, která se liší jen po designové stránce. Ve funkcích nejsou jakékoliv rozdíly.

Chytrý náramek má nastavenou cenu v Evropě na hodnotě 149,95 eurech, což je v přepočtu přibližně 3 890 Kč. K dostání v Česku bude během jara, bližší časové určení nebylo uvedeno. Jestli se dostane na náš trh i speciální edice v hodnotě 199,95 eur, není zatím známo.

„Sdílím přesvědčení společnosti Fitbit, že všímavost a duševní pohoda jsou důležitými prvky celkového zdraví. Tím, že dokážeme korigovat svoje emoční prožitky, můžeme docílit pozitivního dopadu na zdraví a spánek, méně onemocnění, lepší nálady a smysluplnějšího osobního života,” sdělil Deepak Chopra, M.D., Pioneer of Integrative Medicine, a Founder of The Chopra Foundation a Chopra Global. Dodává: „Sám pravidelně sleduji svůj nižší srdeční tep po chvilce meditace a po určitém čase i lepší variabilitu srdečního tepu. Mindful Method usnadňuje a zpřístupňuje pravidelné cvičení pro lepší sebeuvědomění pro začátečníky i pokročilé.“