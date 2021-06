Instagram si opět hraje s příspěvky, zkouší upřednostnit navrhovaný obsah

Zdroj: Dotekomanie.cz

Minulý rok v srpnu Instagram poměrně zásadně změnil samotný stream příspěvků v aplikacích. V tuto chvíli první vidíte příspěvky od sledovaných účtů, které jste ještě neviděli. Následují navrhované příspěvky, přičemž obsah, který sledujete se ukrývá pod drobným tlačítkem. Nyní se testuje nová funkce, která se asi nebude zamlouvat všem uživatelům.

Instagram mění hlavní stream příspěvků

Instagram a navrhované příspěvky

Do této chvíle aplikace měla nastavený systém tak, že první vidíte příspěvky od účtů, které sledujete, až pak vidíte nejrůznější návrhy. To se ale s novým testem mění, jelikož i běžný stream příspěvků bude obohacen o navrhované příspěvky. Mělo by se jednat vždy jen o jeden, přičemž budete upozornění na dvě tlačítka. Prvním můžete dát Instagramu zpětnou vazbu, že se vám líbí, druhým navrhovaný příspěvek odmítnete.

Můžete také editovat své zájmy, případně také skrýt navrhované příspěvky. Buď na konkrétní téma, neboje na dobu 30 dnů vůbec nezobrazovat v hlavním streamu obsahu. Také lze eliminovat obsah z konkrétním účtů. V tuto chvíli se jedná jen o testovací funkci, přičemž Instagram chce získat data, jak se bude novinka zamlouvat uživatelům.

Dá se odhadovat, že se novinka nakonec po vyladění dostane mezi všechny uživatele. Je evidentní, že se Instagram chce zaměřit na poskytnutí co největšího obsahu z celé sociální sítě a rozšířit obzory uživatelů. Samozřejmě s tím souvisí i nabízení reklamy, ale s tím se dá počítat. Možná za čas se bude volat po jednoduchém streamu příspěvků od všech, které uživatel sleduje, a ještě v časové posloupnosti. Ostatně k této strategii se nakonec částečně vrátil i Twitter, který si také pohrává tříděním obsahu.

