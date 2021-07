Zdroj: Dotekomanie.cz

Huawei se chlubí růstem, ale mobilů se to netýká

Společnost Huawei svého času představovala jeden mobilní telefon za druhým, přičemž v nabídce bylo několik top modelů každý rok. Od zavedení sankcí se hodně změnilo a nyní samotné představení nějaké novinky je spíše vzácností. Nyní například očekáváme příchod série Huawei P50. Samotné postavení na trhu se smartphony slábne, zejména pak v Evropě. Ostatně ve světovém měřítku firma nepatří ani mezi 5 nejlepších výrobců. Huawei se ale chlubí, že se daří na trhu s příslušenstvím.

Hlavně chytré hodinky

Firma se pochlubila, že se jí daří v oblasti wearables, což jsou spíše chytré hodinky a náramky. Ostatně tento trh není tolik postihnut samotnými sankcemi, jelikož většinu klíčových součástí si může společnost zajistit sama. Navíc zde nejsou nějaká omezení na dodávky a podobně. V meziročním srovnání čtvrtletí tohoto a minulého roku došlo k dramatickému rozmachu dodávek na českém trhu. Huawei uvádí, že došlo k navýšení o 354 %.

To je značný skok, ale není jasné, jaké je reálné číslo dodávek. To společnost již neuvedla. Zároveň dodává, že v Evropě a Skandinávii došlo k nárůstu o 67 %. Je tak vidět, že tento segment firmě slušně roste, byť právě chytré hodinky nepatří mezi nejlevnější. Zároveň také roste věrnost zákazníků dle metriky Net Promoter Score. V lednu bylo toto hodnocení na 42 bodech, v dubnu již 57 bodů.

Společnost má co nabídnout, ale otázkou je, jak to bude s produkty na mobilním trhu. V tuto chvíli se totiž spekuluje, že bychom se mohli dočkat smartphonů od Huawei s procesory Snapdragon, ale bez podpory sítí páté generace a také bez Google služeb a aplikací. Firma by musel a nasadit agresivní cenovou strategii, aby nabídla něco víc než konkurence. Je také otázkou, jak se ve světě ujme systém HarmonyOS, což je náhrada za Android s Google službami a aplikacemi.

